PEC Zwolle dreigt 'td' Nijkamp kwijt te raken aan Major League Soccer

PEC Zwolle moet mogelijk op zoek naar een nieuwe technisch directeur, zo meldt Voetbal International.

Gerard Nijkamp is een van de topkandidaten om aan de slag te gaan als algemeen directeur van FC Cinicinnati, een club uit de Eastern Conference van de Major League Soccer. PEC laat Nijkamp echter pas na het sluiten van de zomerse transfermarkt gaan.

Nijkamp heeft reeds gesprekken gevoerd met de huidige nummer elf van de . De kans dat hij gaat verlaten is aanzienlijk, daar de gesprekken zich al in een afrondende fase zouden bevinden. Cincinnati is een nieuwkomer in de Amerikaanse competitie en maakt dit seizoen zijn debuut. Onder meer ex- ’er Przemyslaw Tyton en Roland Lamah, ex-speler van Kerkrade, maken dit seizoen deel uit van de selectie van Cincinnati.



Nijkamp staat sinds 2012 aan het roer bij PEC Zwolle. Eerder was hij in beeld om aan de slag te gaan als technisch directeur van de KNVB. Hij slaagde er eerder dit seizoen in om Jaap Stam te strikken als hoofdtrainer van PEC Zwolle, maar zoekt momenteel naar een opvolger aangezien de oud-verdediger komend seizoen trainer van is. Maurice Steijn en Albert Stuivenberg zijn de twee belangrijkste kandidaten om Stam op te volgen.