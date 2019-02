PEC Zwolle beraadt zich op stappen: "We zijn furieus en woedend"

Bij PEC Zwolle is men 'furieus en woedend' over het besluit van de KNVB om de wedstrijd tegen Ajax te verplaatsen.

Woensdag maakte de voetbalbond bekend dat het competitieduel niet op zaterdagavond 2 maart, maar op woensdagavond 13 maart wordt afgewerkt. Dit heeft de bond besloten om Ajax een zo goed mogelijke voorbereiding te gunnen op de return in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid in het Santiago Bernabéu.

Donderdag reageerde PEC-voorzitter Adriaan Visser al ontstemd en ook technisch directeur Gerard Nijkamp heeft geen goed woord over voor het besluit van de KNVB. "We hebben aan de bond laten weten weten dat we er niet aan mee wilde werken, maar het is er gewoon doorheen gedrukt", zegt Nijkamp tegen RTV Oost . De KNVB maakte eerder dit seizoen bekend dat het wil meedenken met Nederlandse clubs die actief zijn in Europa. Met die gedachte werden eerder dit seizoen al meerdere duels verplaatst, om zo PSV en Ajax beter voorbereid aan de aftrap te laten verschijnen in de Champions League.



Ajax kan zich in alle rust voorbereiden op de kraker in Madrid, maar PEC moet in acht dagen drie keer in actie komen tegen AZ, Ajax en Excelsior. "Wij zijn furieus en woedend over dit besluit. De spelregels worden tijdens de competitie veranderd", aldus Nijkamp. "Dit zijn zaken die je niet tijdens de competitie moet doen, maar voor het seizoen moet regelen. We willen best in een weekend van dag wisselen, maar dit is een volstrekt andere optie."



Eredivisie-kopler PSV heeft al bezwaar aangetekend tegen het besluit van de KNVB en Nijkamp laat weten dat ook zijn club zich aan het beraden is op stappen. "Onze supporters moeten nu op een woensdagavond om half 7 in Amsterdam zijn. Midden in de spits. Dat is bijna onmogelijk. Daarnaast komen we met een vrij weekend te zitten."