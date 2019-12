PEC-voorzitter: "Van wie daar niet in mee wil of kan, nemen we afscheid"

PEC Zwolle heeft een matige eerste seizoenshelft achter de rug en is na achttien wedstrijden terug te vinden op een teleurstellende vijftiende plaats.

Voorzitter Adriaan Visser uit in zijn column op de clubwebsite zijn onvrede en geeft aan dat het na de winterstop beter moet. Visser schrijft dat er kritische gesprekken zijn gevoerd met de technische staf. Waar de club in de nabije toekomst hoopt aan te haken bij de subtop van de , heeft trainer John Stegeman directe handhaving meegekregen als doelstelling voor 2020.

De vijftiende plaats in de Eredivisie en uitschakeling in de tweede ronde van de TOTO noemt Visser 'ronduit teleurstellend'. "Het is een ieder duidelijk dat het in de tweede seizoenshelft nadrukkelijk beter en constanter moet gaan", aldus de voorzitter.

"Laat er geen misverstand over bestaan dat wij (onze technisch manager en ikzelf) daarover met onze technische staf de afgelopen dagen nadrukkelijk en kritisch in gesprek zijn geweest. Daarbij kwamen ander andere zaken als ons spelconcept, de kwalitatieve samenstelling van de selectie, de vele wisselingen in de opstelling en het weinig constante spelpeil aan de orde."

De voorbereiding op de tweede seizoenshelft is volgens Visser direct na de wedstrijd tegen begonnen. "Alle spelers zijn gewogen en trainingsschema's en een hartslagmeter zijn meegegeven, zodat we na de korte kerstvakantie kunnen constateren wie met welke intensiteit de schema's hebben gevolgd", aldus Visser, die verwacht dat de selectie van fit aan het nieuwe jaar begint. "De opdracht is dan ook dat het gewicht van voor de vakantie gelijk is aan het gewicht van terugkomst op 3 januari voor de eerste training."

Op 5 januari vertrekt de selectie van Stegeman op trainingskamp naar Mijas. In Spanje wordt geoefend tegen , terwijl de club nog een tegenstander probeert te regelen. "Zodat al onze voetballers serieuze minuten kunnen maken."

"Ook staan er naast de vele trainingsmomenten op het veld, veel sessies binnenskamers op de planning", aldus Visser. "Op initiatief van de staf en aanvoerder(s) gaan alle neuzen dezelfde kant op en wordt er uitgesproken wat er van elkaar verwacht wordt het komende half jaar. Van wie daar niet in mee wil of kan, nemen we afscheid."

Visser benadrukt dat Stegeman het dit seizoen met de huidige selectie moet doen. Op de komst van nieuwe spelers hoeven de fans van PEC Zwolle niet te rekenen. "Onze technische staf heeft nog steeds meer dan voldoende vertrouwen in de samenstelling van onze brede selectie en het is dan ook niet de verwachting dat er nieuwe spelers zullen arriveren deze transferperiode. Uiteraard hebben we de blik wel openstaan en zullen we toehappen als de mogelijkheid voor een kwalitatieve versterking, qua voetbal en karakter, zich aandient."