PEC verzoekt KNVB 'zeer dringend' om duel met Ajax terug te zetten

PEC Zwolle heeft een brief naar de KNVB, de Eredivisie CV en Ajax gestuurd om te verzoeken om het duel met Ajax op de originele datum te laten spelen.

De voetbalbond meldde eerder deze week dat de wedstrijd verplaatst werd van 2 maart naar 13 maart om Ajax een zo goed mogelijke voorbereiding op de return in de Champions League tegen Real Madrid te gunnen. PEC Zwolle reageerde furieus op dit besluit en is het hier nog altijd niet mee eens. Voorzitter Adriaan Visser laat weten dat de club hoopt dat het besluit terug wordt gedraaid.

Visser sprak in de media eerder al zijn onvrede uit over de gang van zaken en doet dat in zijn column op de clubwebsite nogmaals. De club heeft actie ondernomen door middel van een brief naar de voetbalbond, de Eredivisie CV en Ajax. "Dit mede ook in het licht van de door de KNVB genoemde belangrijkste reden van verplaatsing; de coëfficiënten voor Europees voetbal. Na de uitslagen van donderdagavond lijkt dit argument helaas van de baan", aldus Visser.



De voorzitter legt in zijn column uit dat PEC Zwolle nauwelijks is gehoord bij het besluit van de KNVB om de wedstrijd te verzetten. De bond zocht in aanloop naar Ajax - Real Madrid contact met de club uit Zwolle. "Ons werd gevraagd of wij het een eventuele optie zouden vinden de ontmoeting met Ajax te verplaatsen bij een goed resultaat (lees: winst of gelijkspel) van de Amsterdammers in de Champions League", aldus Visser, die vertelt dat PEC Zwolle daar niet aan wilde meewerken. "Woensdag 13 februari verliest Ajax met 1-2 van Real Madrid en daarmee is de kous af. Na contact van onze kant met de KNVB werd dat bevestigd."



Ondanks de 1-2 thuisnederlaag tegen Real Madrid diende Ajax een verzoek in bij de KNVB om het duel met PEC Zwolle te verplaatsen. "Dezelfde middag nog ging de UEFA akkoord en woensdag volgde de gemeente Amsterdam. De wijziging werd PEC Zwolle medegedeeld, alsof onze club geen partij is in deze. Alsof wij het ons allemaal maar moesten laten gebeuren", reageert Visser ontstemd. Hij baalt van de gang van zaken en wijst naar het programma van PEC Zwolle.



De ploeg van Jaap Stam moet plots drie keer in actie komen in acht dagen tijd. "Voor PEC Zwolle, dat de beschikking heeft over een selectie die aanmerkelijk kleiner is dan die van Ajax, zorgt de wijziging voor een onverantwoorde verzwaring van de competitie ten opzichte van onze concurrenten die hier geen last van hebben. Een duidelijker voorbeeld van competitievervalsing kan ik me niet bedenken", aldus Visser, die ook niet blij is met de timing. "Juist nu staan er een groot aantal clubs op ongeveer gelijke hoogte in de Eredivisie en kan één wedstrijd winnen of verliezen een enorm verschil maken. Voor PEC Zwolle is het dus een volstrekt onverantwoord besluit."



Visser neemt het ook op voor de supporters. Hij vraagt zich af hoe het mogelijk is voor de werkende en studerende fans van PEC Zwolle om woensdagavond om 18.30 uur in de Johan Cruijff ArenA te zijn. "Wij zijn als PEC Zwolle in algemeenheid bereid om mee te denken, alleen niet als het een eenrichtingsweg is waarop gereden wordt. Er is met ons nooit gesproken over verdere alternatieven, door bijvoorbeeld de wedstrijd van Excelsior die gespeeld wordt in het eerste weekend van maart, ook te verplaatsen naar woensdag 13 maart. Of door de bekerwedstrijd Feyenoord - Ajax te verplaatsen."