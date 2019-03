PEC-speler droomde niet van profvoetbal: "Moest en zou mijn vader achterna"

Stanley Elbers leeft als profvoetballer in een soort jongensdroom, maar vroeger wilde hij eigenlijk een hele andere richting op.

Als kleine jongen keek Stanley op tegen zijn vader Ronny Elbers, die inmiddels al jaren bouwinspecteur is bij de gemeente Rotterdam. "Ik moest en zou mijn vader achterna gaan. In ieder geval bouwkunde studeren. Mijn zusje heeft dat ook gedaan. Ik wilde daardoor heel lang geen profvoetballer worden", vertelt Elbers aan de Stentor.



Rond zijn vijftiende wilde de 26-jarige speler van zelfs helemaal stoppen met voetballen. "Ik had er geen zin meer in. Dan zei ik dat ik ging trainen, maar dan ging ik niet." Wat Elbers wel deed? In Leiden op straat hangen, kattenkwaad uithalen en een balletje trappen met vrienden. "Met de gedachte dat ik later toch bouwkunde zou gaan studeren."



Na een verhuizing naar Wassenaar ('een apart dorp') ging het beter met Elbers en mede dankzij UVS-jeugdtrainers Lucas Riethoven en Sjaak van Es kreeg hij meer plezier in het voetbal. "Van mij hoefde het niet meer, maar mijn vader stond er steeds op dat ik doorging met voetballen. Lucas en Sjaak geloofden in me. Ik kreeg er weer plezier in. Als spits scoorde ik ineens aan de lopende band en kon ik naar veel profclubs. Ik koos uiteindelijk voor ADO, ook omdat Den Haag vanuit Wassenaar een beetje mijn stad was geworden."



"Zelfs in de jeugd van ADO voelde ik niet de plicht om prof te worden. Misschien heb ik het daarom ook wel gered, omdat ik dus nooit de druk voelde die anderen wel voelen omdat ze per se prof willen worden." Via en kwam de aanvaller vorig jaar in Zwolle terecht. Het vastgoed interesseert hem nog steeds, want Elbers investeerde zijn verdiende geld in woningen. "Ik heb nu een paar appartementen gekocht. Ik vind het leuk. Ik hou ervan om de potentie van dingen te zien. Van mijn eerste woning die ik in Rotterdam kocht, zei mijn moeder: Wat is dit? Mijn vader en ik kijken door de puinhoop heen en zien hoe het kan en gaat worden."