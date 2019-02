PEC reageert: "De KNVB is er niet alleen voor Ajax"

PEC Zwolle maakt woensdagochtend bekend of het kiest voor een stap naar de civiele rechter om de verplaatsing van het duel met Ajax nog te voorkomen.

De Eredivisionist had een spoedzitting aangevraagd bij de arbitragecommissie, maar die acht zichzelf onbevoegd om uitspraak te doen over het geschil. Zodoende heeft PEC alleen nog de civiele rechter als strohalm.



Volgens de Stentor is de kans klein dat PEC kiest voor die vervolgstap. Toch vindt voorzitter Adriaan Visser nog steeds dat de belangen van de club zijn geschaad. "We hebben overlegd en vinden dat we er eerst nog maar een nachtje over moeten slapen. We vinden eerlijk gezegd namelijk dat we nog steeds een punt hebben. Alleen als donderdag of vrijdag pas uitspraak wordt gedaan, kom je wel tekort op de wedstrijd te zitten", geeft hij aan.



De wedstrijd tussen Ajax en PEC stond aanvankelijk op het programma voor 3 maart, werd daarna verzet naar 2 maart en vervolgens naar 13 maart, op verzoek van de Amsterdamse club. Het steekt PEC dat men in acht dagen drie belangrijke wedstrijden voor de kiezen krijgt. Technisch directeur Gerard Nijkamp reageert in gesprek met Voetbal International teleurgesteld op de uitspraak: hij had het idee dat de arbitragecommissie wel degelijk een mening had over de zaak.



"Het is spijtig dat ze er niet naar hebben kunnen handelen. Dit kan belangrijk zijn voor het Nederlandse voetbal", legt Nijkamp uit. "De KNVB is er voor alle leden. De KNVB dient niet enkel het belang van Ajax maar ook van PEC, Excelsior en Willem II. Daarom ben ik blij dat we gehoord zijn, dat we ons punt hebben kunnen maken." Als de wedstrijd op 13 maart wordt gespeeld, moet PEC binnen acht dagen duels afwerken met AZ, Ajax en Excelsior.