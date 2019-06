PEC pikt tweede nieuwe doelman op in Friesland: "Hij stond hoog op lijstje"

PEC Zwolle heeft maandagmiddag zijn derde nieuwe aanwinst voor het nieuwe seizoen gepresenteerd.

Na Etienne Reijnen en doelman Michael Zetterer is ook keeper Xavier Mous speler van de Blauwvingers . De 23-jarige sluitpost komt over van en heeft een contract voor twee seizoenen, plus een optie voor nog een jaar, getekend.

PEC nam eerder al afscheid van Mickey van der Hart en Diederik Boer, waardoor er twee nieuwe keepers moesten komen. Met de komst van Zetterer en Mous is het keepersgilde nu weer compleet en technisch manager Mike Willems is tevreden met de deal: "Wij wisten natuurlijk al een tijdje dat we voor komend seizoen tenminste twee nieuwe sluitposten moesten aantrekken. Xavier stond hoog op ons lijstje."



"Het afgelopen seizoen bij Cambuur, maar ook daarvoor bij , heeft hij laten zien een uitstekende en betrouwbare doelman te zijn. Een logische vervolgstap voor Xavier is een club uit de . Wij zijn heel blij dat Xavier nu als -speler de handschoenen gaat aantrekken", laat hij weten.



Mous zelf kijkt ook uit naar het avontuur: "Na een prachtig jaar in Leeuwarden ben ik blij dat mij nu de kans wordt geboden om in de Eredivisie te gaan spelen. PEC Zwolle heeft jarenlang prima keepers gehad met Warner Hahn, Mickey van der Hart en natuurlijk Diederik Boer. Aan mij nu de taak om die plek onder de lat te veroveren. Ik kijk uit naar de eerste wedstrijden en mijn kennismaking met de supporters."