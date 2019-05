'PEC moet ondanks goede gesprekken verder zoeken naar opvolger Stam'

Maurice Steijn wordt niet de nieuwe trainer van PEC Zwolle.

Voetbal International meldt woensdag dat de huidige oefenmeester van geen heil ziet in de opvolging van Jaap Stam. Laatstgenoemde werd in december aangesteld, maar een half jaar later is zijn dienstverband in Zwolle alweer voorbij. Stam is met ingang van volgend seizoen de nieuwe coach van .

Steijn hield een goed gevoel over aan het gesprek met de clubleiding van vorige week donderdag en dat positieve gevoel was wederzijds. De beleidsbepalers van PEC wilden met hem in zee, maar de oefenmeester in Limburgse dienst ziet toch af van een samenwerking met de Blauwvingers . De voorwaarden in het aangeboden contract zijn naar verluidt een niet te nemen hobbel.



Om dezelfde reden ging vorig jaar een overgang naar Feyenoord niet door. Steijn kon in Rotterdam als assistent-trainer beginnen, maar tot een deal kwam het nimmer. In een eerder stadium zei hij 'nee' tegen het hoofdtrainerschap van . De trainer van de huidige nummer twaalf in de wil zijn beslissing om het aanbod van PEC te weigeren vooralsnog niet van commentaar voorzien.



Steijn, nog in de race voor de Rinus Michels Award, heeft vijf succesvolle jaren in Venlo achter de rug. VVV kende de afgelopen seizoenen zelden degradatiezorgen en is uitgegroeid tot een volwaardige middenmoter op het hoogste niveau. Het seizoen 2018/19 wordt woensdagavond afgesloten met een thuiswedstrijd tegen .