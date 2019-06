PEC haalt eerste nieuwe keeper uit Duitsland: "Hij staat hoog aangeschreven"

PEC Zwolle heeft zich zaterdagochtend verzekerd van de komst van Michael Zetterer.

De Blauwvingers maken via de officiële kanalen bekend dat de 23-jarige doelman voor de komende twee seizoenen wordt gehuurd van . De Duitser zal later op de zaterdag al present zijn als PEC aan de eerste training van het nieuwe seizoen begint.

Zetterer begon zijn loopbaan bij SpVgg Unterhaching en maakte vier jaar geleden de overstap naar Werder. Door Die Grün-Weißen werd hij sinds februari al verhuurd aan Austria Klagenfurt en hij zal zijn club nu voor de tweede keer op tijdelijke basis verlaten: "Ik heb enorm veel zin in het nieuwe seizoen in Zwolle. De afgelopen periode heb ik hele goede verhalen gehoord over deze club", vertelt Zetterer.



"Ik heb een warm gevoel bij gekregen, mede door de fijne gesprekken die ik met de directie heb gevoerd. Deze club heeft vertrouwen in mij getoond, nu is het aan mij om dat uit te betalen." Ook technisch manager Mike Willems ziet potentie in de deal: "Met het aantrekken van Michael hebben we de eerste van twee vacante plekken onder de lat ingevuld. Michael is een doelman die in Duitsland hoog staat aangeschreven en niet voor niets bij Werder Bremen onder contract staat."



"Het afgelopen seizoen heeft hij in Oostenrijk ervaring opgedaan en daar is hij bij ons op de radar gekomen. Wij zien in hem een talentvolle doelman die perfect bij PEC Zwolle past en hier een volgende stap in zijn carrière kan maken." PEC moest door het vertrek van Mickey van der Hart en Diederik Boer deze zomer op zoek naar twee nieuwe keepers. -doelman Xavier Mous lijkt de tweede nieuwe aanwinst voor onder de lat te worden, daar de Stentor en De Telegraaf donderdag al berichtten dat PEC tot een akkoord is gekomen met de Friese club.