Pavard tekent voor vijf jaar bij Bayern München

Benjamin Pavard maakt komende zomer de overstap van VfB Stuttgart naar Bayern München. Dat heeft de Duitse kampioen bevestigd.

Technisch directeur Hasan Salihamidzic zei woensdag tijdens een persmoment in Qatar dat de Frans international zijn handtekening heeft gezet onder een vijfjarig contract. De verbintenis van de verdediger gaat in op 1 juli van dit jaar.



De 22-jarige Pavard, die zowel als rechtsback als centrumverdediger uit de voeten kan, was afgelopen zomer de grote verrassing in de nationale ploeg van Frankrijk op het WK. Onder bondscoach Didier Deschamps veroverde hij een basisplaats en groeide hij uit tot een belangrijke schakel bij de uiteindelijke wereldkampioen.



🗣️ @Brazzo : "Ich kann vermelden, dass wir Benjamin Pavard ab 1. Juli 2019 für uns verpflichten konnten. Er hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben." pic.twitter.com/p8cmy8yqAl — FC Bayern München (@FCBayern) 9 januari 2019

De clubs stonden voor hem in de rij en afgelopen zomer werd hij al veelvuldig gelinkt aan Bayern München. Tot een overstap kwam het destijds niet en dit seizoen speelt hij zijn wedstrijden nog altijd voor Stuttgart, waar zijn contract doorloopt tot medio 2021. Volgens Duitse media betaalt Bayern 35 miljoen euro om zijn verbintenis bij de nummer zestien van de Bundesliga af te kopen.Pavard kwam op twaalfjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Lille OSC terecht en brak daar door op het hoogste niveau. In de zomer van 2016 maakte hij voor een transfersom van vijf miljoen euro de overstap naar Stuttgart, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde. Hij speelde zich in de kijker bij de bondscoach en kwam tot dusver tot achttien interlands en een doelpunt voor