Paul Pogba gaat diep door het stof: "Dit was gewoon respectloos"

Manchester United verloor zondag met 4-0 van Everton en die nederlaag dreunt nog na bij de spelers, staf en fans van the Red Devils.

Het fikse verlies lange tijd verwerken kan de Engelse club echter niet, want woensdag wacht de confrontatie met koploper en aartsrivaal . Paul Pogba stelt dat zijn ploeg een wanprestatie heeft geleverd.

"Ik wil niet respectloos zijn tegenover , maar de wijze waarop wij gespeeld hebben... Ikzelf, de gehele ploeg: dit was van onze kant gewoon respectloos", zegt de Franse middenvelder in gesprek met Sky Sports. "We toonden hiermee zelf geen respect naar onszelf, de club en de fans. Alles ging verkeerd. Het belangrijkste is echter de mentaliteit. Dat moet veranderen."



"Na de wedstrijd heeft de manager (Ole Gunnar Solskjaer, red.) ons toegesproken, net als de staf. Ze hebben ons flink de waarheid vertelt. Wat wij op het veld lieten zien, is echt respectloos naar de staf, de fans, de materiaalman, iedereen. We hebben ze op het veld geen plezier terug gegeven. Dat is waarom we ook boos op onszelf zijn. We willen het voortaan beter doen."



"We kunnen in de toekomst nog steeds wel wedstrijden verliezen, maar dan wel met een goed optreden. En met trots voor ons spel. Ik wil mijn woorden zorgvuldig wegen, maar laat ik zeggen dat we de wedstrijd van gisteren niet willen herhalen. Onze lichaamshouding was al niet goed genoeg voor dit shirt. Als je hier speelt, moet je je leven geven op het veld. Je moet werken, zweten en alles geven", besluit Pogba.