Patrick Vieira adviseerde transfer naar PSV: "Het voelt als een grote kans"

PSV rondde de komst van Olivier Boscagli deze week officieel af.

De 21-jarige linkerverdediger werd voor ongeveer twee miljoen euro overgenomen van OGC Nice en is na Ibrahim Afellay, Robbin Ruiter, Bruma en Toni Lato de vijfde zomeraanwinst van de Eindhovenaren. Naar eigen zeggen heeft met Boscagli een multifunctionele verdediger in huis gehaald.

In gesprek met De Telegraaf geeft de Fransman aan dat hij op meerdere posities in de verdediging inzetbaar is voor trainer Mark van Bommel. "Links centraal achterin, maar ik kan ook linksback spelen en de coach weet dat", laat hij optekenen. Boscagli had deze zomer bij Nice kunnen blijven, maar koos er uiteindelijk op aanraden van trainer Patrick Vieira voor om naar PSV te verkassen. "De trainer zei go away, je moet gaan spelen."

Boscagli nam het goedbedoelde advies van Vieira ter harte. In Zuid-Frankrijk moest hij de ervaren Braziliaan Dante voor zich dulden. "Het voelt als een grote kans voor mij dat ik voor deze grote club kan gaan spelen. Ik denk dat ik een goede speler voor dit team kan zijn. Dit is een ploeg die veel balbezit heeft en wil voetballen. De Franse competitie is meer fysiek. Hier zie je meer passes en de bal gaat sneller rond. Ik denk dat dit beter is voor mij, want ik hou ervan om te voetballen."



Saint-Étienne kreeg zodoende nul op het rekest. "Hier kan ik in de top van de competitie en misschien spelen", wees Boscagli op de tweede voorronde-wedstrijden tegen FC Basel in het Europese miljardenbal.