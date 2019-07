Patrice Evra zet punt achter actieve loopbaan en gaat vol voor trainerscarrière

Patrice Evra heeft maandag zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd.

De 38-jarige verdediger uit Frankrijk vertrok in 2018 bij en wist daarna geen nieuwe club te vinden. Evra beleefde zijn grootste successen bij , waarmee hij de en verschillende landstitels veroverde. Evra zet nu in op een loopbaan als trainer.

"Mijn spelersloopbaan is nu officieel voorbij. Ik ben in 2013 begonnen aan de trainerscursus van de UEFA met als doel om het B-diploma te halen. Nu wil ik heel graag het A-diploma in de wacht slepen. Als alles goed gaat ben ik over anderhalf jaar klaar om zelfstandig een elftal te coachen. Sir Alex Ferguson zei destijds dat hij van twee spelers het idee had dat ze ooit trainer zouden worden: Ryan Giggs en Patrice Evra", zo laat Evra maandag weten in een officieel statement.

Evra speelde in totaal acht seizoenen in het shirt van Manchester United en in zeven seizoenen was Ferguson zijn manager. De vleugelverdediger veroverde de Champions League in 2008, toen the Mancunians in de finale na strafschoppen afrekenden met . Daarnaast werd zijn prijzenkast aangevuld met zes Engelse landstitels en drie EFL Cups. Als speler van werd Evra driemaal kampioen, terwijl de Italiaanse beker twee keer zijn deel was.

Evra diende verder ook onder meer OGC Nice, en . De routinier kwam in totaal tot 699 officiële wedstrijden, waarin de Fransman 17 doelpunten produceerde en 50 assists verzorgde.

De linksback was ook jarenlang international van Frankrijk en schopte het tot 81 wedstrijden namens Les Bleus , al leverde die reeks aan interlands geen enkele treffer op.