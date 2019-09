Pasveer klimt uit diep dal: "Het was afwachten of het goed zou komen"

Remko Pasveer bereidt zich met koploper Vitesse voor op de uitwedstrijd tegen PSV van zaterdag.

De 35-jarige doelman is blij dat de focus weer op het voetbal ligt, want Pasveer had door de gezondheidsproblemen van zijn vader lange tijd andere zaken aan zijn hoofd. Mede door de perikelen naast het veld kwam de routinier afgelopen seizoen nauwelijks aan spelen toe.

"Toen ik bij kwam (in 2017, red.), had hij net een openhartoperatie gehad waarbij complicaties optraden door herseninfarcten tijdens of na de operatie", vertelt Pasveer aan De Telegraaf . "Het was heel erg afwachten of het goed zou komen. Het was een heel onrustige periode in mijn leven. Dat zijn toch allemaal spanningen die je met je meedraagt. Een thuissituatie werkt altijd door naar het veld. Je kan dan nooit helemaal vrijuit spelen, maar het mag geen excuus zijn en zo heb ik het ook nooit gebruikt. Op dat moment presteerde ik gewoon wisselvallig. Dan raak je je plek kwijt (aan Eduardo, red.) en moet je zorgen dat je terugknokt. Dat heb ik gedaan."

Pasveer keerde na alle tegenslag buiten het veld terug in de basis van Vitesse en uitgerekend tegen zijn oude werkgever (3-3) groeide de sluitpost uit tot uitblinker. "Ineens sta je er weer goed op en is het allemaal hosanna. Dat is de voetbalwereld. Ik laat me er niet zo door leiden", zo benadrukt hij.

Lees beneden verder

"Nu niet, maar ook niet toen het allemaal wat minder ging. Ik doe gewoon mijn ding. Natuurlijk geniet je op het veld meer als je speelt en alles goed gaat. Maar vorig jaar toen ik niet speelde, heb ik op het veld ook zoveel mogelijk plezier gemaakt en lekker getraind met de jongens."

PSV verspeelde in april dure punten tegen Vitesse en de Eindhovenaren grepen door het puntverlies in Arnhem uiteindelijk naast de landstitel. "Op dat moment was het een belangrijk resultaat voor ons en ik hoop op een herhaling (zaterdag, red.)", blikt Pasveer vol vertrouwen vooruit op het duel in het Philips Stadion.

"Natuurlijk gun je je oude club het beste, maar als je zelf speelt, wil je gewoon winnen. En dan maakt het niet uit dat het een belangrijke wedstrijd in de titelrace is. Je wil zelf goed spelen en punten pakken. Zij moeten het uiteindelijk op eigen kracht doen. Dat is ze helaas niet gelukt."