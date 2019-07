Parlour: "Het is zo belangrijk voor deze jonge spelers om een kans te krijgen"

De voormalige middenvelder is teleurgesteld over het einde van het vorige seizoen, maar hij wordt positief van wat sommige spelers laten zien.

Voormalig -middenvelder Ray Parlour heeft de jonge spelers van het team opgeroepen om de kans te grijpen die hen werd geboden tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De jeugd van Arsenal heeft een cruciale rol gespeeld in de voorbereidingswedstrijden van de club. The Gunners hebben de Colorado Rapids, en verslagen als onderdeel van hun Amerikaanse tournee.

Eddie Nketiah was de meest productieve speler van het team in de drie wedstrijden, waar hij drie keer scoorde. De jongelingen Joe Willock, Reiss Nelson en Bukayo Saka waren ook trefzeker. Gabriel Martinelli, de tot dusverre enige zomeraankoop van de club tot nu toe, was trefzeker bij zijn debuut, waarmee hij een positieve start maakte in het shirt van Arsenal en nam wat twijfels weg over het gebrek aan daadkracht op de transfermarkt van de club.

Zoals verschillende van de doelpuntenmakers van deze zomer, doorliep Parlour de jeugdopleiding van the Gunners , nadat hij in 1989 aan de slag ging bij de club, voordat hij drie jaar later zijn debuut maakte. De middenvelder speelde uiteindelijk meer Premier League-wedstrijden voor Arsenal dan enige andere speler en won drie Premier League-titels als onderdeel van zijn twaalf gewonnen prijzen bij de club.

"Het is zo belangrijk voor deze jonge spelers om een kans te krijgen", vertelt Parlour in gesprek met Goal . "De oudste van de jongere generatie, Reiss Nelson, Joe Willock, krijgen die kans om in het eerste team te komen. Saka, die op de linkerflank speelde, was erg goed."

"Deze jongens moeten de inspanning leveren in deze voorbereiding, verbeteren en proberen de manager te laten zien dat we erop kunnen vertrouwen dat jij vooruit gaat. Ik doorliep de opleiding. Iedereen heeft die kans nodig om te laten zien dat je zo goed kunt zijn als je laat zien in de voorbereiding."

Terwijl Martinelli in zijn eerste minuten indruk heeft gemaakt, wordt verwacht dat de club in de komende weken nog meer aankopen zal doen. Over minder dan drie weken begint het Premier League-seizoen met een wedstrijd tegen .

Dani Ceballos en William Salida lijken zich binnenkort speler van Arsenal te mogen noemen. De Spaanse middenvelder wordt voor dertig miljoen euro overgenomen van , terwijl Salida wordt overgenomen van ÁS Saint-Étienne, maar vervolgens direct weer wordt verhuurd. Die deals zijn echter nog niet voltooid. Manager Unai Emery is echter vastbesloten dat de club hun primaire doelwitten vastlegen en niet genoegen moet nemen met de verkeerde deals.

Parlour gelooft dat Arsenal nog meer versterkingen nodig heeft als ze willen concurreren met de beste clubs in de Premier League, omdat hij hoopt dat de club een stap vooruit kan zetten na een frustrerend einde van het seizoen 2018/19.

"Ik was teleurgesteld over het vorige seizoen, maar je moet doorgaan en dit seizoen optimitisch zijn", zegt de Engelsman. "Ik ben er zeker van dat ze achter de schermen heel hard werken om de transfers gedaan te krijgen. Ik weet niet welke posities ze willen verbeteren. Waarschijnlijk een centrale verdediger, een back is genoemd, een vleugelaanvaller. Hopelijk zullen er als het einde van de transferperiode nadert nog een paar aanwinsten bijgekomen zijn."

"Dit is een zeer belangrijke tijd voor het team, de voorbereiding. Emery zal net zo teleurgesteld zijn geweest als iedereen afgelopen seizoen met de reeks verloren wedstrijden en het feit dat de vierde plek niet bemachtigd kon worden. Natuurlijk ook de nederlaag van de -finale. Je kunt niet achterom kijken. Je moet vooruit kijken. Hopelijk kunnen ze volgend seizoen vooruitgang boeken en beter worden."