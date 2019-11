Parlour: "Arsenal moet voor Vieira gaan"

Arsenal is op zoek naar een nieuwe manager en oud-speler Ray Parlour weet nog wel iemand die de Londenaren zouden kunnen benaderen.

The Gunners kwamen vrijdagochtend met het nieuws naar buiten dat Unai Emery is ontslagen, daags na de 1-2 thuisnederlaag in de tegen . Onder leiding van Emery wist de laatste zeven duels niet te winnen. De ploeg staat in de Premier League al acht punten achter op nummer vier .

Freddie Ljungberg neemt tijdelijk de taken als interim-manager over, totdat het bestuur een opvolger voor Emery heeft gevonden. Engelse media noemen Mauricio Pochettino en Nuno Espírito Santo, die uitstekend presteert met , als mogelijke kandidaten.

Ray Parlour vindt echter dat Arsenal voor een oude bekende moet gaan. "Ik heb altijd al gezegd: Patrick Vieira. Ik zou een gokje wagen met hem", vertelt de voormalige middenvelder van de club aan talkSPORT. "Natuurlijk is het een gok, een grote gok zelfs. Maar dat geldt voor iedere manager die je nu haalt."

Parlour, die tussen 1992 en 2004 onder meer drie landstitels en vier FA Cups met de Londenaren won, denkt dat de fans de komst van Vieira wel zien zitten. "Je zou het kunnen vergelijken met Frank Lampard bij Chelsea. De supporters zouden hem wel een kans geven."

"Ik weet dat de manager van Wolves ook is genoemd. En Pochettino... Ik weet niet of dat gaat werken. Van Eddie Howe ben ik ook niet overtuigd, al heeft hij het wel geweldig gedaan in . Hij wil misschien liever bij die club blijven."

De 43-jarige Patrick Vieira droeg tussen 1996 en 2005 het shirt van Arsenal. De Fransman begon in 2016 zijn trainerscarrière bij FC en sinds de zomer van 2018 heeft hij de leiding bij OGC Nice.