Parlour: "Arsenal moet buiten het budget gokken"

Ray Parlour vindt dat zijn voormalige club Arsenal meer risico's moet nemen als het gaat om het aantrekken van nieuwe spelers.

Het belooft een vrij rustige transferzomer te worden in het Emirates Stadium, aangezien manager Unai Emery naar verluidt 'slechts' 50 miljoen euro te besteden heeft. Bij lange na niet genoeg om de Engelse topclubs bij te benen, beseft ook Parlour. " ligt heel ver achter en . Misschien moeten ze wat meer geld uitgeven", zegt de Engelsman tegen de Daily Star.



"Je ziet wat Liverpool heeft gedaan. Ze hadden een centrumverdediger nodig en daar was Virgil van Dijk. Niemand heeft het nu nog over zijn transfersom. Hetzelfde geldt voor doelman Alisson", gaat Parlour verder. "Het gaat allemaal om investeren. Ik haat het om te zeggen dat geld alles is, maar zo is het altijd al geweest. Soms moet je echt verder gaan dan je budget."



"Als je een speler kan halen en je weet dat hij erg graag wil komen, moet je soms wat verder gaan en de gok nemen." Arsenal wordt gelinkt aan een aantal nieuwelingen, waaronder Yannick Carrasco en Kieran Tierney, de linksback van Celtic. The Gunners zouden echter niet meer dan 16,5 miljoen euro aan de Schot willen uitgeven.



Arsenal eindigde afgelopen seizoen net buiten de top vier, waardoor de Londenaren voor het derde jaar op rij moeten spelen. Het elftal van Emery begint de nieuwe Premier League-jaargang op 11 augustus met een uitwedstrijd tegen . In de voorbereiding oefent de ploeg tegen onder meer , en .