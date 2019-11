'Paris Saint-Germain weet het zeker en gaat 65 miljoen euro betalen'

Mauro Icardi gaat waarschijnlijk definitief tekenen bij Paris Saint-Germain.

De Franse grootmacht huurt de 26-jarige spits dit seizoen van , waarbij een optie tot koop heeft afgedwongen. Volgens La Gazzetta dello Sport gaat de huidige koploper van de deze optie spoedig lichten.

Icardi maakt tot op heden een goede indruk op de beleidsbepalers in Parijs. De achtvoudig Argentijns international heeft tot dusver negen doelpunten gemaakt in tien wedstrijden in het shirt van PSG. De grootmacht is overtuigd geraakt van de meerwaarde van Icardi en zou binnenkort de aanvaller definitief willen strikken.

Technisch directeur Leonardo is al in gesprek met Wanda Nara, de zaakwaarnemer annex vrouw van Icardi. Naar verluidt bereidt voorzitter Nasser Al-Khelaifi momenteel een vijfjarig contract voor de goaltjesdief voor. Volgens de Italiaanse sportkrant moet PSG in totaal 65 miljoen euro overmaken in ruil voor de diensten van Icardi.

De aanvaller ligt nu nog tot de zomer van 2022 vast in Milaan. In totaal kwam Icardi tot 219 wedstrijden voor i Nerazzurri , waarin hij 124 keer het net vond en 28 assists afleverde.

Een hereniging tussen Icardi en de Italiaanse topclub lijkt ver weg, daar speler en club het afgelopen jaar regelmatig met elkaar in de clinch lagen.