Paris Saint-Germain vindt in Spanje oplossing voor keepersprobleem

Paris Saint-Germain neemt Sergio Rico op huurbasis over van Sevilla, zo melden les Parisiens zondagavond.

De doelman, die in Andalusië tweede keus was, wordt een seizoen gehuurd met een optie tot koop.

"Ik ben heel blij dat ik bij Paris Saint-Germain heb getekend", laat Rico weten op de website van zijn nieuwe club. "Iedereen in Europa weet hoeveel de club de afgelopen jaren is gegroeid. Het is een eer om lid te zijn van deze selectie, die bestaat uit veel Spanjaarden. Ik zal elke dag maximaal geven om mijn nieuwe club te helpen zoveel mogelijk succes te behalen, in Frankrijk en in Europa."

was al enige tijd op zoek naar een nieuwe keeper, nadat trainer Thomas Tuchel aan de clubleiding liet weten ontevreden te zijn over Alphonse Aréola. De Franse grootmacht werd vervolgens in verband gebracht met onder andere -doelman Keylor Navas en Gianluigi Donnarumma van , maar kiest dus voor Rico.

Rico komt uit de jeugdopleiding van en was tussen 2015 en 2018 de eerste doelman in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. De eenvoudig international verloor zijn basisplaats aan Tomás Vaclík en werd vorig seizoen uitgeleend aan , waar hij 29 competitieduels speelde.

Dit seizoen keerde Rico terug bij Sevilla, maar hij kon opnieuw niet rekenen op een basisplaats.