Paris Saint-Germain tast in de buidel en haalt alternatief voor De Ligt

Abdou Diallo is speler van Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht meldt via de clubsite dat de verdediger is overgenomen van Borussia Dortmund.

Naar verluidt incasseert de Duitse topclub circa 32 miljoen euro met de verkoop. Diallo heeft bij les Parisiens zijn handtekening gezet onder een meerjarig contract.

De overgang van Diallo van Dortmund naar is geen verrassing, aangezien de aanvoerder van Jong Frankrijk al dagen hevig werd gelinkt aan de topclub uit Parijs. Eerder gaf de verdediger al aan dat hij graag naar PSG wilde verkassen. "Iedere talentvolle speler in Europa die zegt dat het project van Paris Saint-Germain niet interessant is, is niet geloofwaardig", zo stelde Diallo.



Matthijs de Ligt was lange tijd in beeld om de defensie van PSG van een impuls te voorzien, maar de negentienjarige centrumverdediger koos uiteindelijk voor . Diallo was het alternatief voor PSG, dat bereid was diep in de buidel te tasten voor de Fransman. Eerder sloten Ander Herrera ( ), Pablo Sarabia ( ), Marcin Bulka ( ) en Mitchel Bakker ( ) zich al aan bij PSG.



De 23-jarige Diallo lag nog tot medio 2023 vast bij die Borussen, die afgelopen zomer nog 28 miljoen euro betaalden aan FSV Mainz om de stopper over te nemen. Eerder was Diallo actief bij en Zulte Waregem. Afgelopen seizoen kwam de verdediger tot 28 wedstrijden voor Dortmund, waarin hij een keer scoorde en een assist afleverde.