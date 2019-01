Paris Saint-Germain stuurt Jesé voor derde keer op huurbasis weg

Jesé Rodríguez keert terug naar zijn vaderland. Real Betis maakt via de officiële kanalen melding van de komst van de 25-jarige linksbuiten.

De voormalig jeugdinternational wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Paris Saint-Germain.

Jesé wordt bij Real Betis herenigd met trainer Quique Setién, met wie hij ook al werkte bij Las Palmas. Jesé kwam dit seizoen slechts een minuut in actie voor Paris Saint-Germain en leek aanvankelijk te worden uitgeleend aan Real Valladolid en werd ook gelinkt aan Huesca en Torino, maar Betis heeft de strijd om zijn handtekening dus gewonnen.



De linkspoot speelde 94 wedstrijden voor Real Madrid alvorens hij voor 25 miljoen euro de overstap maakte naar Paris Saint-Germain. Hij tekende een contract tot medio 2021, maar heeft nog maar weinig indruk kunnen maken bij het sterrenensemble van trainer Thomas Tuchel.



Jesé werd verhuurd aan Las Palmas en dus Stoke City en gaat bij Real Betis nu de concurrentie met onder anderen Cristian Tello en Diego Lainez. De club uit Andalusië staat na 21 speelronden op de achtste plaats in LaLiga en neemt het woensdag in de kwartfinale van de Copa del Rey op tegen Espanyol. Het is onduidelijk of Jesé dan al mee kan doen.