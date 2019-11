Paris Saint-Germain stoort zich aan Real Madrid en sneert naar Michel Platini

Kylian Mbappé wordt onophoudelijk in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, tot ongenoegen van Paris Saint-Germain.

Vanuit de Spaanse hoofdstad wordt er geregeld geflirt met de jonge aanvaller van Paris Saint-Germain en daar is men in Parijs niet van gediend. Dat zegt Leonardo, technisch directeur bij les Parisiens .



"Het stoort me, eerlijk gezegd. Ik heb veel respect voor Zinédine Zidane, maar het gaat niet gebeuren. We moeten een manier vinden om dit te stoppen. Mbappé heeft nog een contract voor tweeënhalf jaar. Zijn droom en wens is dat er een moment komt dat we stoppen om hierover te praten. Kylian is een hele belangrijke speler voor ons, het grootste talent van Frankrijk. Hij is wereldkampioen en een van de beste spelers ter wereld", zo tekent Le Parisien op uit de mond van Leonardo.



"Dit is niet het moment om hierover te praten, het moet stoppen", stelt de technisch directeur van . Zidane liet al meer dan eens doorschemeren dat hij Mbappé een interessante speler vindt, terwijl het tevens geen geheim is dat -president Florentino Pérez de Franse aanvaller dolgraag wil binnenhalen. De 33-voudig Frans international was dit seizoen reeds goed voor negen doelpunten en vier assists in elf officiële wedstrijden voor de Franse topclub.



Leonardo zag zich tevens genoodzaakt om te reageren op uitspraken van Michel Platini, die PSG vergeleek met een multinational als Coca-Cola. "Hij heeft dat in het begin al gezegd, toen Carlo Ancelotti hier nog werkte. Ik ga niet over discriminatie praten, maar het klinkt als jaloezie. Maar zoals het spreekwoord zegt: het is beter dat men jaloezie en afgunst toont in plaats van medelijden."