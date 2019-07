Paris Saint-Germain slaat transfervrije slag in Manchester

Ander Herrera vervolgt zijn loopbaan bij Paris Saint-Germain, zo maakt de kampioen van Frankrijk donderdagavond bekend via de officiële kanalen.

De komst van de 29-jarige Spanjaard hing al even in de lucht, aangezien Herrera enkele weken geleden liet weten transfervrij te zullen vertrekken bij en hij daarna vrijwel meteen met een overstap naar les Parisiens in verband werd gebracht. Herrera heeft voor vijf seizoenen getekend in het Parc des Princes.

Herrera was de afgelopen vijf jaar actief bij the Red Devils, die Athletic Club in 2014 36 miljoen euro betaalden voor de middenvelder. Hij was in de seizoenen daarna geregeld basisspeler op Old Trafford en kwam in totaal tot 189 wedstrijden namens de rode club uit Manchester. In de afgelopen voetbaljaargang kwam hij 22 keer in actie in de Premier League en was hij onder manager Ole Gunnar Solskjaer een belangrijke kracht.



"Paris Saint-Germain is de grootste club van Frankrijk, die steeds stappen blijft zetten en om alle mogelijke prijzen speelt. Ik wilde enorm graag naar Parijs komen om deze kleuren te dragen", reageert Herrera op zijn overstap. "Deze club heeft een prachtig verhaal en ik ben blij dat ik nieuwe pagina's toe mag voegen. Het is prachtig dat ik hier mag spelen en ik houd ook van de stad. Parijs is de mooiste stad van de wereld. Ik beloof jullie drie dingen: arbeid, professionaliteit en passie. Ik beloof ook dat ik mijn beheersing van het Frans zal verbeteren, omdat ik denk dat de taal erg belangrijk is voor de communicatie binnen een elftal."



Herrera is na Pablo Sarabia, voor achttien miljoen euro overgenomen van , de tweede grote aanwinst van voor het aankomende seizoen. De komst van de twee Spanjaarden geeft trainer Thomas Tuchel weer wat extra opties voor op het middenveld, aangezien Adrien Rabiot onlangs transfervrij de overstap maakte naar en ook de al eerder verhuurde Giovani Lo Celso en Grzegorz Krychowiak de deur inmiddels definitief achter zich dicht hebben getrokken.