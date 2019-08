Paris Saint-Germain reageert: "De bal ligt bij Barcelona"

Het einde van de zomerse transfermarkt nadert met rasse schreden en nog altijd is niet duidelijk waar de toekomst van Neymar ligt.

De aanvaller wil Paris Saint-Germain nog altijd verlaten en kwam ook vrijdagavond tegen FC Metz (0-2 winst) niet in actie. Na afloop sprak technisch directeur Leonardo met de media over de interesse van in de Braziliaans international.

"Ons standpunt was duidelijk. We hebben op 27 augustus voor het eerst een formeel bod op papier van Barcelona ontvangen. Vijf dagen voor het einde van de transfermarkt", lichtte Leonardo vanuit het Stade Saint-Symphorien toe, in gesprek met Franse media. "We stonden welwillend tegenover een gesprek over andere spelers om de transfer te completeren, maar we hebben nimmer overeenstemming bereikt. Of er nog meer onderhandelingen zullen plaatsvinden? De bal ligt bij Barcelona. Het is volledig van hen afhankelijk. Dan moet er een ander voorstel komen."

"Nee, we hebben geen deadline gesteld. Maar we zijn nog drie dagen verwijderd van de sluiting van de zomerse transfermarkt", vervolgde Leonardo. "We hebben altijd gezegd dat we positief stonden tegenover een verkoop als een voorstel aan onze wensen zou voldoen. Barcelona is de enige kandidaat voor Neymar. Of ik een andere club nog een poging zie wagen? Nee, geen enkele club heeft voldoende liquide middelen om Neymar te kopen. Nogmaals, we stonden open voor zijn vertrek, maar alleen tegen onze voorwaarden. Daar is nooit aan voldaan. Clubs doen normaliter hun zaken in het begin van de transferperiode."

"Neymar heeft aangegeven dat hij wilde vertrekken. Hij is een buitengewone voetballer. Zoals ik al eerder zei, ik heb nooit met Neymar hierover gesproken. Ik kende hem niet, maar ik denk dat ik hem steeds meer ben gaan waarderen. Het is een goede jongen, hij heeft veel meegemaakt. We proberen een zo goed mogelijke relatie te hebben, maar het is nu niet ideaal", besloot Leonardo.

Barcelona-trainer Ernesto Valverde is naar eigen zeggen blij als de transfermarkt in de nacht van maandag op dinsdag zijn deuren sluit. "Ik heb heel veel zin in dat moment, dat we rust krijgen en dat we weten hoe het is afgelopen", zei de oefenmeester daags voor het uitduel met Osasuna. "Ik heb er verder niks over te zeggen. Het is een speler van een andere club, we respecteren andere clubs en we zullen zien wat er gebeurt. Hoe zat ik dit ben, op een schaal van een tot tien? Ik gok een 9,5."