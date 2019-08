Paris Saint-Germain moet vrezen voor wekenlange absentie Kylian Mbappé

Paris Saint-Germain boekte zondagavond een gemakkelijke 4-0 overwinning op Toulouse.

De blijdschap om die zege werd na afloop van het duel ecter overschaduwd door blessurezorgen. Nieuwkomer Abdou Diallo, Edinson Cavani en Kylian Mbappé haalden alle drie het einde van het duel niet en laatstgenoemde lijkt voorlopig aan de kant te staan.

Le Parisien meldt namelijk dat Mbappé maandagochtend in een ziekenhuis in Parijs verder onderzocht is, waarbij aan het licht is gekomen dat hij een scheurtje in zijn linker dijbeen heeft opgelopen. De verwachting is dat hij drie tot vier weken rust moet houden voordat hij zich weer op het veld kan laten zien.

Mbappé mist daardoor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Andorra en Albanië met les Bleus en zal naast een aantal competitieduels waarschijnlijk ook de start van de met missen.

Les Parisiens moeten het, als hij bij de club blijft, in de eerste drie wedstrijden van het miljardenbal ook stellen zonder Neymar, die een schorsing kreeg na zijn kritiek op de arbitrage na de uitschakeling van zijn club door vorig seizoen.

De blessure van Mbappé komt op een moment waarop de ziekenboeg van PSG toch al overvol zit. Naast de zondag uitgevallen Diallo en Cavani zijn ook Ander Herrera, Thilo Kehrer en Julian Draxler niet inzetbaar. "Het is te veel! We zochten al naar een verklaring en daar zullen we mee doorgaan", verzuchtte trainer Thomas Tuchel zondagavond op een persconferentie.