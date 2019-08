Paris Saint-Germain incasseert 12,5 miljoen euro met binnenlandse transfer

Stanley Nsoki vervolgt zijn carrière bij OGC Nice, zo communiceren les Aiglons via de officiële kanalen.

Paris Saint-Germain houdt een bedrag van 12,5 miljoen euro over aan de twintigjarige verdediger. Nsoki heeft zijn handtekening gezet onder een meerjarig contract bij de nieuwe werkgever van Kasper Dolberg.

Het lag al in de lijn der verwachtingen dat Nsoki deze zomer zou verlaten. In een eerder stadium was ook in de markt voor de verdediger, maar hij wees een overstap naar the Magpies af.

Ook was in de markt voor Nsoki, maar zijn keuze is uiteindelijk vanwege de aanwezigheid van trainer Patrick Vieira op OGC Nice gevallen. Eerder deze week versterkte les Aiglons zich al met Dolberg en Alexis Claude-Maurice.

Nsoki hoefde bij PSG niet te rekenen op een basisplaats. De verdediger speelde sinds 2014 voor les Parisiens die hem destijds wegkaapten bij US Roissy-en-Brie. Nsoki stroomde vanaf de Onder-17 door naar het eerste elftal, waar hij uiteindelijk zestien wedstrijden speelde.

De jeugdinternational van Frankrijk behoorde de voorbije twee seizoenen tot de selectie van PSG.