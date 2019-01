Paris Saint-Germain evenaart clubrecord na slooppartij tegen Guingamp

Neymar, Edinson Cavani en Kylian Mbappé scoorden allemaal in een wedstrijd waarin de Ligue 1-koploper bijna de dubbele cijfers haalde.

Paris Saint-Germain een clubrecord voor de club in de Ligue 1 geëvenaard, waar Guinguimp de nieuwste ploeg werd die door de mannen van Thomas Tuchel ten val werd gebracht.

De regerend Frans landskampioen boekte de derde competitiezege op rij in hun 9-0 zege in het Parc des Princes zaterdagavond.

Mbappé en Cavani waren beiden driemaal trefzeker, terwijl Neymar twee keer scoorde voor PSG in een wedstrijd die met twee vingers in de neus werd gewonnen door de thuisploeg.

Thomas Meunier nam de negende treffer voor zijn rekening, waardoor Guingamp enigszins opgelucht adem mocht halen dat de tegenstander de dubbele cijfers niet haalde.

Slechts één keer eerder slaagde PSG er in om de tegenstander in de competitie met een dergelijke marge te verslaan. Troyes was de laatste ongelukkige, nadat zij in maart 2016 met 9-0 verloren van de hoofdstedelingen.

Dat resultaat was echter op het veld van Troyes en daardoor betekende het resultaat van zaterdag het beste Ligue 1-resultaat ooit voor PSG op het eigen veld in het Parc des Princes.

Neymar slaagde er niet in om net als zijn mede-aanvallers drie keer te scoren, maar blijft desondanks grote indruk maken in het Franse voetbal.

De twee doelpunten van de Brazilaan brachten hem naar 32 in slechts 33 competitiewedstrijden sinds hij werd overgenomen van Barcelona, waardoor hij de snelste speler werd die dat aantal bereikte in de Ligue 1 in 45 jaar tijd.

Neymar, Mbappé en Cavani - die met zjin hattrick zijn totaal voor PSG op honderd bracht, hebben dit seizoen tot nu toe 44 doelpunten gemaakt in de competitie, tien meer dan het totaal aantal doelpunten gemaakt door de hele ploeg van Lille OSC, dat PSG volgt als de meest scorende ploeg van Frankrijk.

Lees beneden verder

Het is te danken aan die ongelooflijke potentie voor het doel dat de ploeg van Tuchel maar liefst dertien punten voorsprong heeft op Lille en liet dit seizoen tot dusver vier punten liggen. Het gaf kan nog worden vergroot omdat PSG twee wedstrijden minder heeft gespeeld dan hun naaste rivalen.

De koploper zag wedstrijden tegen Montpellier en Dijon in december afgelast worden vanwege de gewelddadige anti-regeringsprotesten die Frankrijk de afgelopen maanden hebben opgeschud.