Pardew start avontuur bij ADO Den Haag met krappe overwinning

Alan Pardew heeft zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van ADO Den Haag winnend afgesloten.

Tijdens het trainingskamp in Spanje werd maandag met 2-0 gewonnen van Tweede Divisionist Noordwijk. Michiel Kramer en Erik Falkenburg verzorgden de doelpunten van ADO.

Pardew werd vorige week donderdag officieel gepresenteerd als nieuwe coach, met als opdracht om de club uit de degradatiezone te loodsen.

Volgens het Algemeen Dagblad was het vertoonde spel van ADO allesbehalve sprankelend te noemen. Pardew wilde dat zijn ploeg Noordwijk zou afjagen, maar daar kwam lang niet altijd wat van terecht. Desondanks was er in de eerste helft reden tot juichen. Kramer scoorde na ruim een halfuur spelen met een volley, na goed voorbereidend werk van proefspeler Jordan Spence. De multifunctionele verdediger, met een verleden bij onder meer en Sheffield Wednesday, wordt de komende tijd getest door Pardew.

Een kwartier voor tijd verdubbelde Falkenburg met een van richting veranderd schot de voorsprong van ADO. Buiten de doelpunten wist de nummer zeventien in de weinig kansen af te dwingen in de vriendschappelijke ontmoeting op Spaanse bodem. Verdediger Tom Beugelsdijk bleef vanwege een polsblessure aan de kant.

ADO verblijft tot zaterdag 10 januari in Alhaurín el Grande. Donderdag is de tweede oefenwedstrijd, met ditmaal het TSG van trainer Alfred Schreuder als opponent. De formatie van Pardew hervat de competitie op 19 januari met een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter .

Opstelling : Zwinkels; Spence, Muringen, Pinas, Meijers; Van Kleef, Gorter, Bakker; Hooi, Kramer, Ould-Chikh.