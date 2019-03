'Paratici cancelt vlucht naar Amsterdam en is maandagavond in Lissabon'

Sportief directeur Fabio Paratici van Juventus is zondagavond niet aanwezig in de Johan Cruijff ArenA voor het duel tussen Nederland en Duitsland.

Italiaanse media meldden eerder deze week dat Paratici zou afreizen naar Amsterdam om Matthijs de Ligt in actie te zien, maar volgens Mundo Deportivo heeft hij besloten om het vliegtuig richting Lissabon te pakken voor de interland tussen Portugal en Servië van maandag.

In Lissabon zal de aandacht van Paratici uitgaan naar Rúben Dias. De verdediger van , die ook wordt begeerd door clubs als , en , lijkt het voornaamste alternatief voor De Ligt. De omslag van Paratici duidt er volgens Mundo Deportivo op dat niet meer rekent op de komst van de Ajacied. Hoewel een transfer niet definitief wordt uitgesloten, zou Juventus beseffen dat de voorkeur van De Ligt uitgaat naar Barcelona.



Zaterdag meldde Mundo Deportivodat een eventuele transfer van De Jong snel wil afhandelen. Directeur spelersbeleid Marc Overmars hoopt vóór het eerste -duel met Juventus (10 april) op duidelijkheid, zodat Ajax zich daarna volledig kan richten op de twee kwartfinalewedstrijden. Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu komt binnenkort naar Nederland voor een vergadering van de European Club Association en wil tijdens die trip meteen met Ajax om de tafel gaan om de komst van De Ligt af te ronden.



Naar verluidt heeft Barcelona voor De Ligt eenzelfde transfersom in gedachten als voor Frenkie de Jong: 75 plus 11 miljoen euro. Rúben Dias heeft een contractuele afkoopsom van zestig miljoen euro bij Benfica, maar Juventus hoopt aan veertig miljoen euro genoeg te hebben. De Portugees vormt dus een aanzienlijk goedkoper alternatief. De grootmacht uit Turijn is zich bewust van de noodzaak om te verjongen in de achterhoede: Andrea Barzagli is al 37 jaar, Giorgio Chiellini is 34 en Leonardo Bonucci 32.