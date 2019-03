Paquetá voelt zich 'klaar' voor legendarisch shirtnummer bij Brazilië

De jonge ster van AC Milan treedt in de voetstappen van Neymar, Ronaldinho, Zico en Pele nu hij komende interlands met shirtnummer tien mag spelen.

Lucas Paquetá voelt zich klaar voor de verantwoordelijkheid om het legendarische nummer van Brazilië te dragen. Hij mag als 'nummer tien' spelen nu Neymar er niet bij is door blessureleed. Brazilië bereidt zich voor op de Copa America en neemt het zaterdag vriendschappelijk op tegen Panama en drie dagen later volgt een oefeninterland tegen Tsjechië.

Middenvelder Paquetá krijgt het prestigieuze rugnummer van Neymar terwijl hij nog nooit als basisspeler aan een wedstrijd voor zijn land begon. Zijn twee interlands werkte hij als invaller af, maar de 21-jarige Braziliaan maakt grote indruk in de , waar hem in januari overnam van . Bang voor de druk is hij dan ook niet.

"Het dragen van nummer 10 is een gevoel wat ik voor het eerst mee ga maken en ik ken mijn verantwoordelijkheid", aldus de balvirtuoos. "Ik hoop dat ik het team kan helpen zoals zoveel grote spelers met dit nummer hebben gedaan. Ronaldinho, Pele, Zico... Nu krijg ik de kans en ik doe mijn best om de verwachtingen waar te maken", vervolgt Paquetá.

"Er ligt druk op dit shirt, maar dat geldt voor alle nummers bij Brazilië. Er staan sowieso vijf sterren op", verwijst hij naar de vijf wereldtitels die Brazilië al in de wacht sleepte. "Het maakt dus niet uit met welk nummer je speelt."

Se liga na numeração da #SeleçãoBrasileira para os amistosos de março! #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/t23u4thiOA — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 21, 2019

Paquetá staat nu op negen competitiewedstrijden in de Serie A en daarin noteerde hij een goal en een assist. Ook is hij nu al de onbetwiste spelverdeler van de ploeg en hij hoopt dat dit hem ook bij Brazilië gaat lukken. ZIjn vertrouwen is in ieder geval gegroeid door zijn transfer. "Het gaat heel goed met me, al moet ik me natuurlijk nog steeds aanpassen en verbeteren."

"Ik ben heel blij om deel uit te maken van de evolutie van het team. Milan heeft me het volle vertrouwen gegeven en voorbereid op dit moment. Ik wil altijd spelen en honderd procent geven. De tactiek van Brazilië en van Milan komen overeen. In Italië speel ik als linkeraanvaller en die posiite ligt me goed. Hier speel ik ook met geweldige spelers en Tite (bondscoach, red.) geeft me vrijheid op het veld."