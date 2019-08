'Paolo Maldini reist naar Spanje voor gesprekken met Real Madrid'

Mariano Díaz wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Real Madrid.

lijkt nu serieus werk te maken van de komst van de aanvaller. Tuttosport meldt maandag namelijk dat clubicoon en technisch directeur Paolo Maldini naar Spanje is gereisd voor gesprekken met de Koninklijke .

I Rossoneri namen onlangs afscheid van Patrick Cutrone, die voor achttien miljoen euro werd verkocht aan . Met Rafael Leão werd er voor 25 miljoen al een nieuwe spits overgenomen van OSC, maar de Italianen lijken dus in de markt te zijn voor nog meer offensieve aanwinsten.

haalde Mariano een jaar geleden voor dik 21 miljoen terug van , maar hij slaagde er in zijn eerste seizoen in het Santiago Bernabéu niet in om een onuitwisbare indruk achter te laten.

De aanvaller kwam in de afgelopen voetbaljaargang tot dertien optredens in LaLiga, waarin hij driemaal wist te scoren. Ook speelde hij vijf wedstrijden in de , met één doelpunt als resultaat.

Met Luka Jovic is er bovendien deze zomer een extra concurrent binnengekomen voor de 26-jarige Mariano en de kans lijkt klein dat hij aankomend seizoen in de plannen van trainer Zinédine Zidane voor zal komen.

AC Milan is overigens niet de enige gegadigde, aangezien er volgens Mundo Deportivo ook aanbiedingen van andere clubs uit Spanje en de rest van Europa op tafel liggen voor de spits.