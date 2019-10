Panenka trots op penalty: "Ik was helemaal niet nerveus"

Antonín Panenka blikt in een exclusief interview terug op de strafschop die van hem een wereldster maakte.

De Tsjech werd in 1976 een nationale held toen hij in de EK-finale tegen West-Duitsland zijn land naar de titel schoot. Het duel was in 2-2 geëndigd en dus moest een penaltyserie de beslissing brengen. Nadat Uli Hoeness van elf meter had gemist, scoorde Panenka door keeper Sepp Maier naar de hoek te sturen en de bal door het midden te stiften.

"In die finale was ik helemaal niet nerveus, want ik wist dat het de beste manier was om te scoren", vertelt Panenka aan Goal. "Ik was zó blij toen die bal erin ging. Niet omdat ik de laatste had gemaakt, maar omdat we als zo'n klein land het toernooi hadden gewonnen."

Panenka vertelt dat hij maar één keer in zijn leven een panenka heeft gemist. "Dat was ongeveer twee jaar eerder, in een oefenwedstrijd. Ik heb 'm namelijk een jaar of twee voor de EK-finale uitgevonden. Ik denk dat ik voor de rest van mijn leven in een fabriek had moeten werken als ik in de finale had gemist", lacht hij.

Lees beneden verder

"Ik bedacht me dat vrijwel iedere keeper gewoon naar een hoek duikt, dus zou het goed zijn om door het midden te schieten", legt de inmiddels 70-jarige EK-winnaar uit. "Na elke training nam ik penalty's tegen Zdenek Hruska, mijn teamgenoot bij Bohemians in Praag. Dan speelden we om geld of om chocolade. Ik verloor vaak, omdat hij heel goed was. Dus toen begon ik mijn trucje te gebruiken en plotseling won ik veel vaker. Het enige nadeel was dat ik dikker werd door alle chocolade die ik won", grapt hij.

"Het belangrijkste is dat je de keeper laat nadenken. Dat hij denkt te weten waar je gaat schieten en op welke manier. En vervolgens schiet je op de manier die jij wil. Ik ben er natuurlijk best trots op en het maakt me blij dat ze het over de hele wereld een panenka noemen."

Panenka speelde het grootste deel van zijn carrière bij Bohemians, de club waar hij tegenwoordig voorzitter is. Woensdagavond is op bezoek in zijn thuisstad Praag, want dan speelt Slavia Praag tegen de Catalanen in de . "Lionel Messi steekt net als Ronaldo al jaren boven de rest uit. Ik ben blij dat we hen zo lang op zo'n hoog niveau kunnen zien spelen."