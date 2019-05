Padt reageert: "Mooier om over mij te schrijven dan over ideale schoonzoon"

Sergio Padt kwam in september al in opspraak toen hij het aan de stok had gekregen met een conducteur en de doelman is nu weer onderwerp van gesprek.

Na de verloren wedstrijd tegen van dinsdagavond zou het op de terugweg in de spelersbus van tot een aanvaring tussen Padt en Iliass Bel Hassani zijn gekomen. De sluitpost laat nu in een reactie echter weten dat er niet zoveel aan de hand was.

"Ik denk dat er weinig van waar is. Iedere keer is er wel iets op het veld. Ik sta ook weleens te schreeuwen naar spelers als ik niet tevreden ben over bepaalde dingen. Zo moet je met elkaar omgaan", reageert hij tegenover FOX Sports op de berichtgeving van De Telegraaf over het incident in de spelersbus. "Soms zijn er discussies. Het is bij een discussie gebleven en that’s it."



Volgens de doelman wordt zijn botsing met Bel Hassani bewust opgeblazen: "Ik heb de afgelopen tijd heftigere dingen gezien op de training. Daar is niets over geschreven." Het verbaast hem echter niet dat juist hij onderwerp van gesprek is na het eerdere incident in de trein: "Het is mooier om over mij iets te zeggen dan over de ideale schoonzoon die nooit iets fout doet. Als er weer wat staat over mij denken ze dat er heel wat aan de hand is, maar dat is niet het geval."



Padt zou volgens de geruchten ook bij de clubleiding van de Trots van het Noorden om het ontslag van trainer Danny Buijs hebben gevraagd, maar kan zich hier eveneens niet in vinden: "Dat is allemaal mooi om te vertellen, maar als het twee andere spelers waren was ik ervan overtuigd dat er niets over was geschreven. Omdat het Sergio Padt is, is het leuk om over te schrijven, denk ik."