Pablo Rosario: "Ja, dat hoort ook bij het plan voor de komende maanden"

Pablo Rosario heeft zich dit seizoen in de basis gespeeld onder trainer Mark van Bommel en is een belangrijke pion op het middenveld van PSV.

De 22-jarige middenvelder speelde in de jeugd van Feyenoord, Ajax en Almere City, waarna hij in Eindhoven terechtkwam. Met meer dan honderd wedstrijden in het betaalde voetbal in zijn benen behoort Rosario tot de groep van ervaren spelers bij de koploper van de Eredivisie. "Laatst speelden we op de training jong tegen oud. Toen zat ik dus bij oud", aldus de enkelvoudig Oranje-international.

Na het vertrek van Phillip Cocu uit Eindhoven werd Van Bommel aangesteld en toen wist Rosario dat iedereen een nieuwe kans zou krijgen. Vorig jaar had ik persoonlijk een heel moeilijk seizoen. Ook mentaal", vertelt Rosario in een interview met De Telegraaf . "Ik vond dat ik er klaar voor was en dan is het jammer dat je minder kansen krijgt dan nu. Maar ik zal nooit naar iemand wijzen. Het moet uit mezelf komen. Ik ben op niemand kwaad. Eerder op mezelf, want ik heb mijn plekje in het eerste toen niet af kunnen dwingen."



Toen PSV afgelopen zomer miljoenen neertelde voor Érick Gutiérrez was de verwachting dat Rosario zijn plek op het middenveld kwijt zou gaan raken. "Natuurlijk hoorde ik aan het begin van het seizoen de verhalen ook wel van 'Rosario wordt het slachtoffer', toen Gutierrez werd gehaald", aldus Rosario. "Weet je wat het is: ik stippel voor mezelf uit wat ik per seizoen in gedachten heb. Dan maak ik een plan. Vooral in mijn hoofd, soms schrijf ik wat op. In de Eerste Divisie heb ik geleerd wat mannenvoetbal is. Dan is er geen tijd meer voor tierelantijntjes. Vorig jaar is het niet gelukt om mijn doel te behalen. Ik ging toen bij mezelf te rade om het dit seizoen wél te redden. Dan is het mooi dat ik dankzij de staf en mijn teamgenoten wordt beloond voor mijn harde werk. Dit seizoen valt alles op zijn plek. Dat geeft voldoening."



Rosario scoorde dit seizoen nog geen doelpunt en tevens gaf hij geen enkele assist. Hij kan genieten van de goals van anderen, zoals vorige week toen invaller Cody Gakpo op fraaie wijze scoorde tegen Fortuna Sittard. "Bij zo'n moment van Cody ben ik een van de meest blije personen. Uiteindelijk gaat het om het resultaat. Ik denk dan niet: shit, ik moet scoren", klinkt het. "Maar ik wil een completere speler worden en dus ook direct betrokken raken bij goals. Ja, dat hoort ook bij het plan voor de komende maanden."