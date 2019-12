Pablo Moreno: Juventus' Spaanse sensatie die Barcelona verliet

De zeventienjarige brak de afgelopen jaren diverse records in Catalonië, maar hoopt inmiddels door te breken bij de Italiaanse kampioen.

's jeugdopleiding La Masia staat bekend als talentenfabriek met talloze grote namen die hun voetbalopleiding genoten bij de Spaanse grootmacht.

In de laatste jaren zijn echter veel talenten in de laatste fase van hun opleiding overgestapt omdat ze denken elders meer kans te maken op een grote doorbraak.

Naast Xavi Simons, Erci Garcia en Sergio Gomez is ook Pablo Moreno een potentiële topper die Catalonië de rug heeft toegekeerd. Als de voortekenen niet bedriegen, mag nu in haar handjes knijpen.

De zeventienjarige aanvaller doet het goed in Turijn, waar veel kenners verwachten dat hij binnen korte tijd de stap naar de hoofdmacht van Maurizio Sarri kan zetten.

De in Granada geboren Moreno werd als achtjarige ontdekt door Ciudad de Granada-trainer Javier Mahia, die hem snel overtuigde lid te worden.

"Ik kreeg goede verhalen te horen over een achtjarig jongetje die goed kon zaalvoetballen en hij had kwaliteiten die ik nooit eerder zag bij iemand van die leeftijd", liet Mahia zich ontvallen aan Marca.

"Zelfvertrouwen, kwaliteit, erg goed in een-tegen-eensituaties, een goed oog voor de goal en het altijd maken van de juiste keuzes. Het hielp ook dat hij al sinds zijn vierde voetbalde."

Ciudad de Granada-voorzitter Francis Lozano voegde toe: "Hij had diverse aanbiedingen van clubs uit de omgeving en zijn vader Paco besloot dat hij hier het beste naartoe kon gaan."

"Hij heeft een geweldige mentaliteit. Met ons heeft hij beslissende wedstrijden gespeeld om het kampioenschap van Andalusië terwijl hij koorts had. Hij wilde gewoon altijd spelen."

Moreno toonde zich op jonge leeftijd al bereid om tot het uiterste te gaan. Als kleine jongen zwoor hij de frisdrank al af om zijn dieet zo optimaal mogelijk te maken.

"We konden maar op een veld trainen en hadden vaak niet veel tijd voor oefeningen, maar hij wilde nooit stoppen en zou in huilen zijn uitgebarsten als we hem niet lieten spelen tijdens wedstrijden."

Zover kwam het echter nooit, want Moreno hielp Ciudad de Granada aan de titel, de Federation Cup en het kampioenschap van Andalusië, met meer dan 100 goals in één seizoen. Een prestatie die hij het jaar daarna zou herhalen.

Moreno's talenten bleven op die manier niet lang geheim voor de nationale topclubs en als tienjarige had hij plots diverse teams uit LaLiga achter zich aan.

"Hij reed met mij mee terug na de finale om het Andalusische kampioenschap en zijn telefoon bleef maar rinkelen", beweert Mahia. "Vertegenwoordigers van , Barça, Betis, , Malaga... Uiteindelijk bezochten we La Masia (Barcelona) en Valdebebas (Real Madrid)."

"In augustus tekende hij bij Barcelona, dat besloot om hem nog een seizoen bij ons mee te laten spelen", memoreert zijn voormalig jeugdtrainer, die hem vervolgens bij de jeugdopleiding van Barcelona tot grote hoogte zag stijgen.

In zijn eerste seizoen (bij de Onder-12) maakte hij 72 goals in 27 duels. Het jaar erna maakte hij er 41, toen 66 en in zijn laatste jaargang bij Barcelona maakte hij er in 2017/18 nog eens 34.

Hij was zo goed dat hij op veertienjarige leeftijd al mee mocht doen bij Spanje Onder-16. Barcelona zag ook een grote toekomst in hem, maar slaagde er niet in hem te behouden.

Juventus' sportief directeur Fabio Paratici zette in de zomer van 2018 een charmeoffensief in om de jongeling te overtuigen en troefde daarmee diverse andere gealarmeerde gegadigden af.

Barça zag hem logischerwijs met pijn in het hart vertrekken, maar Moreno raakte geïnspireerd door de grote plannen van Juventus, zowel op de korte als lange termijn.

Voor een som van zo'n 700.000 euro kocht de Italiaanse topclub hem over en in Italië maakt Moreno het nu al waar. Hij scoort weliswaar nog niet zo vaak als in Spanje, maar hij speelde als zestienjarige al wel wekelijks bij de Onder-19.

"Hij had ook last van een spierblessure en andere kleine ongemakken", aldus Francesco Baldini, die Moreno in seizoen 2018/19 onder zijn hoede had. "Hij moest een andere speelstijl aanleren dan hij bij Barcelona gewend was."

"In Italië trainen we anders, maar Juventus moet goed beseffen dat hij een ongelooflijk talent is waarmee hij van grote waarde is voor elk team waarin hij speelt."

Dat wordt ook onderkend door de technische staf van de hoofdmacht, want hij werd in maart voor het eerst uitgenodigd om mee te trainen met het eerste elftal, waarna toenmalig trainer Massimiliano Allegri hem zelfs in de wedstrijdselectie opnam.

Tot nu toe bleef het daarbij voor de Spanjaard, maar naar verluidt is ook de nieuwe coach Maurizio Sarri erg van hem onder de indruk. Aan Moreno nu de keuze op welke rol in het elftal hij zich primair wil richten.

Hij kan op alle posities voorin uit de voeten, terwijl hij bij Barcelona zelfs even werd gezien als potentiële opvolger van Andrès Iniesta. Bij Juventus varieert zijn rol ook van nummer tien tot vleugelaanvaller en van spits tot aanvallende middenvelder.

Het gebrek aan een vaste positie weerhoudt Moreno echter niet van scoren. Hij staat op vier goals in drie UEFA Youth League wedstrijden, terwijl hij recent nog van grote waarde was bij het halen van de kwartfinale op het jeugd-WK met Spanje Onder-17.

"We weten niet precies waar zijn plafond ligt, maar zijn hoe dan ook trots op hem", concludeert Mahia van Ciudad de Granada. "Veel ouders zien hem als een voorbeeld voor hun kinderen en volgen hem op sociale media."

"Daarnaast zie je veel Juventus-shirtjes in Granada en dan niet vanwege Cristiano Ronaldo, maar vanwege Pablo Moreno!"

Het zal vermoedelijk niet lang meer duren voordat de fans in zijn geboortestad Moreno in het fameuze zwart met witte shirt zien schitteren in de .

Hij heeft een grote schare bewonderaars binnen Juventus en alle tekenen wijzen erop dat Barcelona weer een jeugdproduct elders gaat zien excelleren.