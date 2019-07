Ozan Kabak - Maak kennis met de beste jonge verdediger van de Bundesliga

Clubs als Bayern München, Manchester United en AC Milan aasden al op de tiener, die onlangs besloot om zijn carrière voort te zetten bij Schalke 04.

Hoewel in Duitsland nog altijd een grote status heeft, zorgen hun transfers op wereldwijd niveau over het algemeen niet voor schokkende taferelen. Zondag was het anders. De club liet weten verdediger Ozan Kabak te hebben ingelijfd voor een som van 15 miljoen euro en daarmee troeft het onder meer , en Bayern af.

Schalke wil maar wat graag terugkeren naar de top van de en kenners denken dat de jonge Turk daarin een belangrijke rol kan spelen. De deal wordt zelfs al een van de beste transfers van deze zomer genoemd.

Kabak werd in 2000 geboren in Ankara, groeide op bij en kreeg bij de Turkse topclub zijn eerste profcontract toen hij net zeventien jaar oud was. Tien maanden later maakte hij zijn debuut tegen Yeni Malatyaspor op de laatste speelronde van de jaargang. Het seizoen erna was hij een onbetwiste basisspeler onder Fatih Terim, die niet moeilijk deed over zijn piepjonge leeftijd. Als voormalig captain van Turkije Onder-17 is Kabak de druk wel gewend en hoewel Galatasaray matig presteerde, stak de jonge verdediger er met kop en schouders bovenuit.

Stuttgart lijfde hem in januari 2019 in voor elf miljoen euro. Zo zou hij rustig de tijd krijgen om zich klaar te stomen als opvolger van Benjamin Pavard. Dat liep echter anders, want binnen enkele weken stond hij naast Pavard opgesteld in de basisopstelling van trainer Markus Weinzierl, die met de jonge Turk een uitblinker had.

Desondanks degradeerde Stuttgart, maar Kabak daalt niet mee af naar de 2. Bundesliga. Zijn kopkracht is ondanks zijn gebrek aan lengte indrukwekkend en met zijn indrukwekkende snelheid en goed tackles maken hem voor iedere club een aanwinst. Niet voor niets ook dat hij in maart van dit jaar werd uitverkozen in Goal's NxGn-lijst, waarin de vijftig grootste tienertalenten ter wereld zijn opgenomen.

Hij heeft ook al aangetoond in aanvallend opzicht van waarde te zijn bij vrije trappen en corners. Kabak scoorde driemaal voor Stuttgart, waaronder twee keer tegen Hannover. Zodoende werd hij met de leeftijd van 18 jaar en 344 dagen de jongste Turk die wist te scoren op het hoogste Duitse niveau.

"Het is ongelooflijk hoe wereldwijs hij is voor zijn leeftijd. Het is schokkend. Ik zie hem elke dag en ben verbaasd over hoe volwassen hij is", prees Stuttgart's sportief directeur THomas Hitzlsperger de tiener. "Hij wil alles weten; hij wil meteen Duits leren en alles begrijpen. Dat is de houden die we nodig hebben. Zelfs op zijn jonge leeftijd is hij al een rolmodel."

Maar terwijl Stuttgart's seizoen in de degradatie-play-off verkeerd afliep tegen Union Berlin, kreeg Kabak een trofee overhandigd voor beste debutant in de Bundesliga. Daarmee liet hij spelers als Achraf Hakimi en Reiss Nelson achter en claimde hij de prijs die bijvoorbeeld Ousmane Dembélé ook eens won toen hij doorbrak bij .

Een speler van het kaliber Kabak hoort natuurlijk niet thuis in de tweede divisie van Duitsland en de strijd om zijn handtekening was hevig. Natuurlijk was Bayern in de race voor het grootste talent uit de eigen competitie, maar het leek AC Milan te zijn wat het verst wilde gaan voor zijn handtekening.

Toch was het Schalke dat op het laatste moment met zijn ja-woord aan de haal ging. De ploeg wil onder de nieuwe trainer David Wagner terugslaan na een werkelijk dramatisch laatste seizoen en dat moet met Kabak gaan gebeuren. "Ozan is een van de beste jonge verdedigers van Europa. Iedereen weet wat voor teams probeerden hem aan te trekken", aldus de trotse trainer.

Kabak spiegelt zichzelf graag aan Virgil van Dijk en als hij dat niveau ooit aantikt, heeft Schalke echt goud in handen. Hij zal hard moeten blijven werken voor het zover is, maar in Duitsland wordt al geloofd dat hij de 'Virgil van morgen' kan zijn. De ogen blijven dankzij Kabak dus nog wel even op Schalke gericht en dat klinkt in Gelsenkirchen als muziek in de oren.