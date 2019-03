Oxlade-Chamberlain staat voor rentree bij beloften

Alex Oxlade-Chamberlain kan binnenkort zijn rentree maken bij Liverpool. De Engelsman staat al bijna een jaar buitenspel met een zware knieblessure.

Oxlade-Chamberlain raakte op 24 april geblesseerd tijdens de eerste halve finale van de Champions League tegen AS Roma. De middenvelder moest een operatie aan zijn knie ondergaan, waarna een lange revalidatieperiode volgde. Vrijdag komt de 25-jarige speler met Liverpool Onder-23 in actie tegen Derby County.



"Het plan is om hem wat speeltijd te geven", liet manager Jürgen Klopp weten op de officiële website van zijn club. "Wat we tot nu toe op de training hebben gezien, zag er goed uit. Maar iedereen weet dat er een verschil is tussen een oefensessie en een echte wedstrijd spelen."



Klopp weet nog niet wanneer hij Oxlade-Chamberlain zelf weer kan inzetten in de Premier League. "Dit is slechts de eerste stap, en een hele belangrijke. We moeten hem nu goed voorbereiden op de rest van zijn carrière en het slot van dit seizoen", aldus de Duitser, die zei dat de Engelsman vrijdag mogelijk drie kwartier zou kunnen meedoen.



Een rentree van The Ox in de hoofdmacht laat waarschijnlijk nog op zich wachten tot na de komende interlandperiode. "Ik ben blij dat niemand mij na één training al vroeg of hij komend weekend kan spelen!" aldus Klopp. "Hij heeft een paar trainingen gehad en nu komt zijn eerste wedstrijd eraan. Dat is heel cool. Laten we kijken hoe hij daarop reageert."