'Oxford United verwacht deze week deal met Feyenoord te kunnen sluiten'

Feyenoord pakte maandag het vliegtuig richting Spanje voor een trainingskamp, maar deed dat zonder Yassin Ayoub en Liam Kelly.

De twee middenvelders komen niet meer in de plannen van trainer Dick Advocaat voor en krijgen de ruimte om een nieuwe club te vinden. Kelly zou weleens snel uit Rotterdam kunnen vertrekken, zo blijkt dinsdag uit berichtgeving uit Engeland.

Oxford United zou de Ier namelijk terug willen halen naar de Engelse velden. De club uit de League One, het derde niveau, heeft er volgens de plaatselijke Oxford Mail vertrouwen in dat het deze week nog tot een akkoord zal komen met . Kelly, die naar verluidt zaterdag tijdens de -wedstrijd tegen Hartlepool United al op de tribune zat, zal in eerste instantie tot het einde van het seizoen gehuurd worden.

Oxford troeft, als het erin slaagt om Kelly daadwerkelijk binnen te halen, twee andere gegadigden af. MK Dons en Sunderland, beiden eveneens actief in de League One, zouden namelijk ook geïnteresseerd zijn geweest in de diensten van de 24-jarige middenvelder.

Kelly kwam afgelopen zomer op voorspraak van toenmalig trainer Jaap Stam, die hem nog kende uit hun gezamenlijke tijd bij Reading, naar De Kuip. De voormalig jeugdinternational van Ierland wist echter nooit te overtuigen in het shirt van Feyenoord en speelde tot nu toe slechts 110 officiële minuten, verspreid over twee wedstrijden, voor de Rotterdammers.

Kelly ligt nog vast tot medio 2022.