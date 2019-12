Owen Wijndal heeft een heldere boodschap voor Ajax en Hakim Ziyech

Owen Wijndal kijkt uit naar de krakers tegen Manchester United en Ajax.

speelt donderdagavond tegen de grootmacht uit Engeland in verband met de , terwijl zondag de topper in de tegen wacht. "We maken dit seizoen grote stappen bij AZ", zegt de linksback in gesprek met Voetbal International.

Vooral de Europese wedstrijden zijn volgens Wijndal heel leerzaam door de verschillende omstandigheden waarmee de spelers te maken krijgen. "Heerlijk vind ik dat, hectische wedstrijden zoals in Brussel tegen Royal Antwerp en in Belgrado tegen Partizan."

"Ook de topwedstrijden in de Eredivisie gaan tegenwoordig goed. De kunst is dat je dan ook tegen mindere ploegen blijft winnen en dat doen we dit seizoen."

Wijndal benadrukt dat de Alkmaarders niet angstig zijn voor de duels met United en Ajax. "We zijn voor niemand bang. Ik bedoel, deze week gaan we ons meten met en Ajax."

"Daar zou je nerveus van kunnen worden, maar ik heb het tegenovergestelde. Dit zijn de wedstrijden waar je als klein jongetje van droomt. Dus denk ik: kom maar op."

"Juist tegen een speler als Hakim Ziyech wil ik laten zien wat ik in huis heb. Hij presteert al een tijd op internationaal topniveau en dat is waar ik óók naar streef", aldus de vleugelverdediger, die beseft dat AZ zondag de titelstrijd nieuw leven kan inblazen.

"Waarom zouden wij geen kampioenskandidaat kunnen zijn? Er is dit seizoen met AZ zoveel moois te bereiken. Daar richten we ons op en niks anders. We gaan voor het hoogst haalbare."