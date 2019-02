Owen waarschuwt Liverpool: "Het wordt moeilijk de juiste aanvaller te halen"

Liverpool heeft een van de meest befaamde voorhoedes ter wereld, maar in de breedte is het wat aan de krappe kant voor de ploeg van Jurgen Klopp.

Na het vertrek van Dominic Solanke naar Bournemouth in januari en het waarschijnlijke aanstaande afscheid van Daniel Sturridge, die uit zijn contract loopt, en Divock Origi, die mogelijk wordt verkocht, zal Liverpool de aanval in de zomer moeten gaan versterken, denkt Michael Owen. De voormalig spits van the Reds denkt dat het niet eenvoudig wordt de juiste spelers te halen.

Het is volgens Owen voor topclubs van de Premier League veel moeilijker om spelers aan te trekken. "Het is voor scouts van clubs die lager staan veel eenvoudiger om de club beter te maken. Want waar haal je die versterkingen vandaan?", vraagt de voormalig Engels international zich openlijk af. "Eventuele aankopen zullen zich afvragen of ze wel zullen spelen, maar dat kun je ze moeilijk toezeggen met de drie toppers die Liverpool al heeft", doelt Owen op Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino.



"Elke club wil grote namen halen, ook Liverpool", vervolgt Owen. "Maar als je zo hoog speelt is het niet makkelijk je te versterken. Of je moet ontevreden zijn over je spelers en ze vervangen, maar dat zal in de aanval bij Liverpool niet zo zijn". De oud-spits denkt dat er niet veel spelers geschikt zullen zijn om de club voorin beter te maken. "Je kan geen absolute topper kopen, en als je een groot jong talent koopt, moet je hem op de bank zetten."



Owen geniet van Salah, ondanks dat er nog wel eens kritiek luidt op de Egyptenaar. "Hij is topscorer van de Premier League, toch? Dan zal hij het wel niet zo slecht doen", pareert hij de negatieve klanken. "Na een wedstrijd of zes, aan het begin van het seizoen, zeiden mensen dat hij niet de speler was van vorig jaar. Maar als je naar de statistieken kijkt, doet hij het minstens zo goed. Als hij zoveel scoort en assists geeft, dan mag je niet klagen."