Owen: "Niemand van de laatste zestien is bang voor Man United"

De ploeg van José Mourinho heeft zich gekwalificeerd voor de laatste 16 van de Champions League, maar Michael Owen denkt niet dat men zich kan meten.

Niemand van de laatste zestien is angstig voor Manchester United, denkt Owen, die in het verleden zelf jarenlang voor de Engelse grootmacht speelde. Alleen tegen FC Porto zouden de Mancunians een kans maken, verwacht hij.

Mourinho en de zijnen waren al geplaatst en konden met een zege de groepswinst grijpen ten koste van Juventus, maar op bezoek bij Valencia ging het helemaal mis. Een treffer van Carlos Soler en een ongelukkige eigen goal van Phil Jones bepleitten de zaak, al scoorde Marcus Rashford kort voor tijd nog wel een eretreffer.

Owen zag de wedstrijd en vindt dat er een zorgwekkend signaal werd afgegeven aan de Europese elite. Tegen BT Sport omschrijft hij het als volgt: "Het trieste is dat alle groepswinnaars waarschijnlijk naar de nummers twee kijken en denken dat Atlético Madrid en Liverpool de ploegen zijn die je mis moet houden. Manchester United is United niet meer, al zegt het shirt nog steeds van wel. Het is niet dezelfde club als het zes jaar geleden was." Keuze van de redactie Virgil van Dijk: De kolos van Liverpool die Mourinho graag zou willen hebben

De Engelse oud-spits ziet de ploeg verder en verder afglijden en houdt Mourinho verantwoordelijk. "Het is een bleke schaduw van het team wat het lange tijd was. Zij zijn geen ploeg om rekening mee te houden en dat hoort deze club wel te zijn. Als de achtste finales volgende week gespeeld worden, denk ik dat United van Porto kan winnen, maar tegen de rest zou ik heel erg bezorgd zijn."

De volgende ronde wordt echter na de winter pas gespeeld en dat kan United redden, verwacht Owen. "Gelukkig krijgt de club een paar maanden de tijd om te hergroeperen. Op dit moment zie ik ze van geen van de grote jongens winnen op dit moment. Dit team heeft gewoon niet het vermogen om ver te komen zoals dat vroeger wel altidj het geval was."

De loting voor de achtste finales wordt op maandag 17 december verricht in Nyon. Porto zou de favoriete optie moeten zijn volgens Owen, maar ook Real Madrid, Bayern München, Barcelona, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund kunnen uit de koker rollen. United kan zich zondag alvast meten met een team van wereldklasse, want aartsrivaal Liverpool wacht in de competitie.