Owen: "Bale kan trots zijn op al die geweldige momenten"

Gareth Bale kan trots zijn op wat hij bereikt heeft bij Real Madrid, ondanks al zijn blessureproblemen, zo stelt Michael Owen.

De vleugelaanvaller stapte in de zomer van 2013 voor destijds een recordbedrag van honderd miljoen euro over van naar . Sindsdien speelde hij 223 wedstrijden, waarin Bale 101 keer scoorde en hij won onder andere viermaal de en werd in het seizoen 2016/17 landskampioen.

De 29-jarige international van Wales wordt al langere tijd in verband gebracht met een terugkeer naar de Premeir League, waar naar verluidt de beste papieren zou hebben om hem vast te leggen. Bale heeft nog een contract voor drie jaar in de Spaanse hoofdstad.

"Ik denk dat wat Bale met Real Madrid heeft bereikt heel goed is geweest", vertelt Owen in gesprek met AS . "Kijkend naar de koude feiten laat je je realiseren wat hij heeft gedaan - we hebben allemaal de foto's gezien van hem die zijn doelpunten viert in alle belangrijke finales - de Champions League en , maar blessures hebben het hem moeilijk gemaakt."

"Het is niet gemakkelijk, maar ik denk in de toekomst, als hij terugkijkt op zijn tijd bij Real Madrid, erg trots kan zijn op al die geweldige momenten die hij bij de club had. In Engeland zijn we allemaal erg trots op hem."

De Madrilenen maken een waardeloos seizoen door, waar ze zijn uitgeschakeld in de Champions League en Copa del Rey en de achterstand in LaLiga op koploper twaalf punten is. De club besloot deze week om Zinédine Zidane terug te halen als trainer om Santiago Solari te vervangen.

"Dingen zullen rustig worden met hem terug bij de club. Madrid zal werken om weer de beste te worden. Ik speelde met enkele briljante spelers in Madrid - Raúl, Luís Figo, Ronaldo... een van hen was Zidane. Ik wist zeker dat hij ging coachen als zijn carrière voorbij was, vanwege wie hij is. Hij is intelligent en wat hij heeft bereikt is ongelooflijk. Zijn terugkeer naar Madrid is fantastisch voor iedereen."

"Zidane is erg rustig, hij begrijpt het spel en de spelers en dat is heel belangrijk. Ik denk dat de beste coaches het op dit moment goed doen omdat ze de spelers begrijpen en hun ervaring kunnen delen. Misschien hebben sommige oudere coaches dergelijke ervaring niet."

"Voetbal verandert en ook de manier waarop teams worden gecoacht. Zidane heeft een zeer goede relatie met al zijn spelers. Hij is iemand die ze respecteren. Voor de club is het goed om iemand als hij als coach te hebben."