Overtuigd AC Milan betaalt 3,5 miljoen euro voor 95-voudig international

Simon Kjaer mag zich definitief speler van AC Milan noemen.

I Rossoneri melden woensdagochtend via de officiële kanalen dat de in eerste instantie van gehuurde verdediger permanent de overgang maakt naar het San Siro. Met de transfer van Kjaer is naar verluidt 3,5 miljoen euro gemoeid.

De routinier werd begin dit jaar op huurbasis van Sevilla overgenomen als vervanger van de naar Atalanta vertrokken Mattia Caldara.

Lees beneden verder

Kjaer kwam alsnog dertien keer in actie voor Milan en stond onder meer negentig minuten op het veld tijdens de recente overwinningen op , en .



Voor de 95-voudig international van Denemarken komt er zodoende een einde aan een periode van drie jaar bij Sevilla.

Meer teams

Los Rojiblancos verhuurden de centrale verdediger tussendoor ook aan Atalanta, al bleef zijn periode in Bergamo beperkt tot slechts een halfjaar.



Milan is de vierde Italiaanse werkgever voor Kjaer, na Palermo, AS Roma en dus Atalanta. De 31-jarige stopper speelde verder voor FC Midtjylland, , OSC, en Sevilla.

Met Milan jaagt Kjaer in het restant van het seizoen op een plek in de . De ploeg van trainer Stefano Pioli bezet momenteel de zevende plek, op twee punten achter . Nummer vijf Roma heeft vier punten meer.