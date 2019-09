Overstap Mandzukic naar Qatar van de baan

Mario Mandzukic lijkt in elk geval tot de winterstop gewoon bij Juventus te blijven. Een transfer naar Qatar gaat namelijk niet door.

Al Rayyan had serieuze belangstelling om Mandzukic over te nemen van de Italiaanse kampioen. Twee weken terug bevestigde zelfs dat Mandzukic vanwege onderhandelingen in Qatar niet bij de wedstrijdselectie zat voor het duel met . De Kroaat werd al enkele maanden aan een vertrek uit Turijn gelinkt.

Trainer Maurizio Sarri lijkt geen toekomstplannen te hebben met Mandzukic, die dit seizoen niet bij de -selectie hoort. De 33-jarige spits speelde dit seizoen nog geen minuut in het eerste elftal. Naar verluidt kon hij bij Al Rayyan een jaarsalaris van zeven miljoen euro gaan verdienen, terwijl Juventus een transfersom van tien miljoen vroeg.

De club uit Qatar meldt zondag echter dat de onderhandelingen zijn stopgezet. Mandzukic zal dus tot januari moeten wachten op een transfer. "We evalueren zijn situatie en dat moet hij zelf ook heel rustig doen", reageerde directeur Fabio Paratici zaterdag tegen Sky Sport.

In augustus weigerde de ervaren aanvaller nog een transfer naar Paris Saint-Germain. werd ook genoemd als nieuwe werkgever.

Mario Mandzukic speelt sinds de zomer van 2015 voor Juventus, dat toen negentien miljoen euro voor hem betaalde aan . In vier jaar tijd scoorde de Kroaat 44 keer in 162 officiële duels. Hij veroverde met de Oude Dame vier keer de landstitel.