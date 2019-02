Overmars: "Ze vroegen drie keer zoveel als waarvoor hij is verkocht"

Marc Overmars heeft er vertrouwen in dat Ajax met een goede spelersgroep aan het seizoen 2019/20 kan beginnen.

"Als ik nu de blauwdruk zie, dan word ik daar vrolijk van", vertelt de directeur voetbalzaken van de Amsterdammers aan NRC Handelsblad . De transferperiode sloot anderhalve week geleden de deuren, maar het werk van Overmars gaat door. Hij is al druk bezig met de samenstelling van de selectie voor komend seizoen.



De beleidsbepaler voegt er wel aan toe dat 'al die aankopen nog wel moeten lukken'. Onderhandelingen over transfers zijn lang niet altijd eenvoudig, zeker omdat Ajax veel geld op de bank heeft staan. "Overal waar je aanklopt vragen ze de hoofdprijs. Ik heb een half jaartje geleden geïnformeerd naar een speler, in Nederland. Vragen ze ons drie keer zoveel als waar hij uiteindelijk voor is verkocht", verzucht Overmars in een uitgebreid interview met de krant. "Die speelt nu ergens anders in de Eredivisie."



Het type spelers dat Ajax aantrekt, is ook enigszins veranderd. Met Daley Blind (28 jaar) en Dusan Tadic (30 jaar) werden afgelopen zomer twee spelers aangetrokken die, in elk geval qua leeftijd, in de bloei van hun loopbaan zaten. Overmars zegt meer te willen investeren in zulke 'gearriveerde' voetballers. "Je krijgt niet elk jaar een team met extreme talenten waar de hele wereld achteraan zit. Overwinteren in de Champions League ga je niet elk jaar realiseren. Mensen denken dat misschien, omdat wij nu ook twee dure jongens halen."



"Nou, andere clubs hebben er twintig in die categorie van die kwaliteit en met dat salaris", maakt Overmars duidelijk. Evenwel heeft Ajax ook op het gebied van spelerssalarissen flinke stappen gezet. De directeur ziet het als 'een van zijn jobs' om voor de financiële balans binnen de spelersgroep te zorgen. "Als ze het goed doen, ben ik de eerste die naar ze toe komt: "Je hoeft niet te verlengen, je krijgt er gewoon wat bij." Ik ben steeds aan het kijken: die moet bijgetrokken worden, nou die weer. Dat is heel belangrijk."