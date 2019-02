“Overmars zal nóg meer beseffen dat die achterstand eigenlijk een schande is“

Ajax speelde woensdagavond een sterke wedstrijd tegen Real Madrid, maar kreeg in de slotfase toch de deksel op de neus.

‘Marco Asensio bezorgde de Koninklijke drie minuten voor tijd een 1-2 overwinning. De Nederlandse ochtendkranten zijn positief over het spel van Ajax en benadrukken dat er meer had ingezeten voor de Amsterdammers.

ZUUR’, kopt het Algemeen Dagblad op de voorkant van het sportkatern. In de eerste helft kwam Ajax op voorsprong via Nicolás Tagliafico, maar die treffer werd geannuleerd na inmenging van de videoscheidsrechter. ““Een goal die zonder VAR altijd had geteld. Sterker, voor de winterstop was er nog geen videoscheidsrechter in de Champions League en was waarschijnlijk niemand over het bewuste moment begonnen“”, zo schrijft de krant. Er wordt gesteld dat het de laatste tijd bij Ajax vooral ging over het gebrek aan ‘bereidheid’. ““De Amsterdammers waren de afgelopen maand in niets de ploeg die voor de winterstop zo wervelde.”“



““Tegen Real was de aanstekelijke energie er wél. Vanaf de eerste minuut straalde de ploeg van trainer Erik ten Hag uit: wij bestaan nog. Op het podium van de Champions League kan het blijkbaar wel”“, gaat het ochtendjournaal verder. ““Ajax toonde zich dus weer eens op een positieve manier, precies op het moment dat voetballend Europa meekeek. Een teken van leven dat met cruciale weken voor de boeg wellicht precies op tijd komt. Al zal het veel supporters van Ajax op een bepaalde manier ook storen: waarom kan het op het ene moment wel en op het andere niet?”“



De Telegraaf spreekt van een ‘dapper strijdend’ Ajax. ““In Amsterdam werden twee dingen duidelijk. De Europese avonden maken bij de Ajax-spelers bijzondere krachten los. En de Ajacieden leken na de halve of hele misperen tegen SC Heerenveen (4-4), Feyenoord (6-2) en Heracles Almelo (1-0) eindelijk door te hebben dat transfers niet door solistische optredens, maar collectieve topprestaties worden afgedwongen. Dat de kans op succes daarbij groter wordt, is een aardige bijkomstigheid“”, zo wordt geconcludeerd.



““Directeur spelersbeleid Marc Overmars zal met gemengde gevoelens op de tribune hebben gezeten. Enerzijds leek duidelijk te worden dat de mega-investering van 45 miljoen euro afgelopen zomer het gat met de Europese top iets heeft verkleind“”, vervolgt de krant. ““De laatste zes ontmoetingen tussen de Amsterdammers en de Madrilenen eindigden met de alleszeggende doelcijfers 20-2 allemaal in het voordeel van Real Madrid. Anderzijds zal Overmars nóg meer beseffen dat de achterstand in de Eredivisie van zes punten op PSV eigenlijk een schande is.”“

“Er is, kennelijk, wat voor nodig om zijn ploeg in gang te trekken en de allure van Champions League is precies dat“”, zag het NRC Handelsblad . ““De bezoekers, drie keer op rij de beste van Europa, ongekend in de moderne tijd, zagen de mannen in rood-wit razendsnel opdoemen. Passen, draaien, kort weg sprinten, aanbieden, inzakken. Grandioos. Onvoorstelbaar haast, na weken waarin de ploeg aan een cocktail van zelfoverschatting en stress ten onder ging in de eredivisie. Ajax leek een vaasje, maar doordeweeks, als de Champions League-hymne heeft geklonken, dan gebeurt er wat.”“



‘Ajax richt zich op, maar topvoetbal is niet voor niets topvoetbal’, kopt Trouw . ““Onmiddellijk had Ajax zich gisteren weer als het Ajax van Europa gepresenteerd, fel, gedurfd, geladen. Dat kon de vraag oproepen wat dat zei over de professionaliteit van de spelers: dat ze dit niet altijd kunnen opbrengen in Nederland, waar het misschien in die mate niet hoeft, maar toch wel meer dan de laatste, in eigen land mogelijk bepalende weken. Maar dat is voor later“”, schrijft de krant. Het duel van Ajax met Real Madrid wordt vergeleken met de ontmoeting in de groepsfase met Benfica.



““Met een aandeel van beide ploegen, natuurlijk ook van Real, dat onder aanvoering van uiteraard Sergio Ramos knap verdedigde én met zijn balvastheid het ritme van Ajax toch ook in periodes kon breken. Het verschil met toen: het niveau lag hoger, des te knapper dat Ajax erin meekon“”, zo gaat het ochtendjournaal verder. “Tot op bepaalde hoogte dan, want topvoetbal is niet voor niets topvoetbal. Het doelpunt van Real Madrid had zich al aangekondigd. De eminente Modric werd beter en beter, de allengs vaker afgetroefde De Jong juist minder.”“



““Woensdag in de Johan Cruijff Arena was Ajax om te omhelzen, omdat het durfde te voetballen tegen al die kampioenen. Dat gebeurde in de opstelling van de vorige Europese topduels, met Dusan Tadic als spits en David Neres fladderend over de vleugels”“, zo luidt de conclusie van de Volkskrant . ““Ajax waant zich blijkbaar te groot voor de bescheiden etalage van de Eredivisie. Maar als Europa meekijkt, als het stadion brult van opwinding en als de internationale scouts hun blocnotes volschrijven met de pro's en contra's van de doorgaans jonge voetballers uit de Amsterdamse stal, dan is Ajax dit seizoen op zijn best.”“