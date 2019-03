Overmars: "Wij kunnen niet spelers behouden zoals Real Madrid"

Ajax wordt in verband gebracht met Martin Ödegaard, die dit seizoen door Real Madrid bij Vitesse is gestald.

De club uit Amsterdam had jaren geleden reeds interesse in de nu twintigjarige Noor. Directeur spelersbeleid Marc Overmars had destijds goede hoop op de komst van Ödegaard naar Ajax, maar zag al snel in dat hij niet kon opboksen tegen de aantrekkelijke aanbiedingen van de concurrentie en een streep door diens naam kon zetten.

"We hadden interesse", erkent Overmars dinsdag in gesprek met AS . "Die jongen had destijds een ton moeten verdienen. Real Madrid bood hem twee miljoen euro. En hij ging naar Real Madrid. Daarom is het belangrijkste dat wij als eerste bij een speler zijn. Er gaat veel te veel geld om in de voetballerij. Er zouden regels moeten zijn, net als in de Verenigde Staten, zodat het er eerlijker aan toe gaat. De transferbudgetten stijgen en stijgen en zullen niet omlaaggaan."



"Op een dag zal dat wel gebeuren en zal er sprake zijn van een financiële crisis, zoals een paar jaar geleden." De jeugdopleiding van Ajax is wereldberoemd, maar de club kan er in sportief opzicht uiteindelijk altijd maar kort de vruchten van plukken. "We zouden graag al onze spelers behouden, maar we hebben geen andere keus. Het is mijn werk om een topelftal te smeden, maar we kunnen spelers niet behouden zoals Real Madrid en Barcelona dat doen."



"Een Barcelona kan Jasper Cillessen vier jaar op de bank houden", geeft Overmars al voorbeeld aan. "Als een voetballer hier lange tijd op de bank zit Ze komen naar Ajax om gezien te worden. Twee jaar geleden stonden we in de finale van de Europa League en moesten we door het vertrek van diverse spelers een nieuw elftal bouwen. Dat is ons in twee jaar gelukt. Toen we hier kwamen was er geen geld, dat hebben we moeten genereren."