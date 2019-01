Overmars werkt niet mee aan vertrek: "Hij blijft nu wél, ja"

David Neres blijft hoe dan ook tot aan het einde van het seizoen bij Ajax.

Dat heeft directeur spelersbeleid Marc Overmars bevestigd tegenover De Telegraaf . Het Chinese Guangzhou Evergrande had volgens het dagblad een bod van 43 miljoen euro uitgebracht op de Braziliaanse buitenspeler, maar Ajax laat hem niet gaan. Nadat Overmars naast de komst van de Mexicaan Diego Lainez greep, wordt Neres aan zijn contract gehouden.

Ajax leek eerder deze maand nog mee te willen werken aan een vertrek van Neres. Lainez was in beeld om de aanvaller te vervangen, maar het Mexicaanse toptalent verkoos Real Betis boven een contract in Amsterdam. "We hebben al langere tijd het naar buiten gebracht: wij willen onze kern spelers niet weg doen. Sterk of een zwak elftal, het wordt altijd moeilijk, maar ik zie de uitdaging voor het nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoet. Neres? Hij blijft nu wél, ja. Zeker", aldus Overmars woensdagavond bij de opening van het nieuwe supportershome in de Johan Cruijff ArenA.



Eerder reageerde Ajax-trainer Erik ten Hag al op de keuze van Lainez voor Real Betis. "Dat is teleurstellend voor heel veel mensen die er hard en goed aan gewerkt hebben. We waren er honderd procent van overtuigd dat hij een speler voor de toekomst van Ajax zou zijn en als het dan niet lukt, is het teleurstellend", erkende Ten Hag.