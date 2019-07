Overmars wacht nog op bankgaranties en heeft opvolger De Ligt in vizier

De transfer van Matthijs de Ligt naar Juventus is op een haar na rond, zo bevestigt Marc Overmars in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De directeur voetbalzaken stelt dat hij alleen nog wacht op bankgaranties vanuit Italië. Tegelijkertijd geeft Overmars te kennen dat nadrukkelijk geïnteresseerd is in de diensten van Edson Álvarez, al hangt dat niet samen met het vertrek van De Ligt.

"Het einde van de transfer van Matthijs de Ligt is in zicht. Het gaat nu nog om bankgaranties, daar is Ajax altijd heel strikt in. Ik hoop dat het nu snel gaat, maar daar komen ze wel uit. Het zijn Italianen", zegt Overmars. Álvarez staat in Amsterdam bovenaan het verlanglijstje, al benadrukt de directeur voetbalzaken dat de komst van de verdediger van Club América niet 'één op één samenhangt' met het rondkomen van de megatransfer van De Ligt naar .



"Álvarez is een speler die er goed bij ons opstaat. Zijn komst zou zomaar kunnen inderdaad. Ik denk dat hij een goede leeftijd heeft, 21 jaar, een vaste international van Mexico is en we kennen hem al langer omdat we hem al een tijdje volgen. Hij heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt en kan op meerdere posities uit de voeten", stelt de directeur voetbalzaken van Ajax. In de strijd om Álvarez zou Ajax de nodige concurrentie hebben.



Zo zouden , en ook nadrukkelijk geïnteresseerd zijn in de diensten van de 21-jarige verdediger, die dolgraag naar Ajax wil verkassen. Volgens berichten uit Mexico zou Ajax een bedrag van dertien miljoen euro overhebben voor Álvarez, wat in de buurt komt van de vraagprijs van Club América. Voetbal International wist zondag te melden dat de 28-voudig Mexicaans international al een aantal aanbiedingen heeft laten lopen voor Ajax, al brachten de Amsterdammers naar verluidt nog geen bod uit.