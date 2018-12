Overmars waarschuwt Barcelona: "Twee andere clubs zijn erg dichtbij"

Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong worden in de internationale media vrijwel dagelijks genoemd als opties voor iedere Europese grootmacht.

Marc Overmars, directeur spelersbeleid van de Amsterdamse club, zou graag willen zien dat het duo uiteindelijk verkast naar Barcelona, voormalig werkgever van de oud-aanvaller. Overmars, die tussen 2000 en 2004 tot 142 wedstrijden kwam voor de Catalaanse topclub, geeft in gesprek met diverse Spaanse media, waaronder AS en Sport , aan dat De Ligt en De Jong begeerd worden.

"Barcelona is mijn favoriet. Het is een fantastische club, maar twee andere clubs zijn erg dichtbij. Iedereen in Europa houdt die twee in de gaten, Barcelona moet goed handelen”", zo stelt de oud-buitenspeler. Onder meer Juventus, Manchester City, Bayern München en Paris Saint-Germain worden als opties gezien voor het tweetal, waarbij de Franse topclub bereid zou zijn om circa 75 miljoen euro te betalen voor De Jong.

Kylian Mbappé heeft eerder reeds aangegeven De Jong graag te verwelkomen in Parijs. Overmars erkent dat de aanwezigheid van topspelers De Ligt en De Jong kan overtuigen. "“Lionel Messi kan helpen. Geld is niet belangrijk voor De Ligt en De Jong. Vorig jaar hadden ze ook kunnen vertrekken met goede aanbiedingen op zak en ze besloten te blijven. Ik hoef ze niets moois over Barcelona te vertellen, ze weten het al"”, besluit Overmars. De Ligt en De Jong liggen nog tot respectievelijk medio 2021 en medio 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA.